南大藝陣晚會登場 青春創意迎駐駕北港媽祖

台南大學民俗隊今年隨府城隍廟出陣夜巡的“龍登九子彩帶舞”。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文／台南報導

繼伴駕「府城隍廟」威靈公至嘉義城隍廟夜巡之後，台南大學傳統藝陣民俗隊21日晚前進台南天后宮為駐蹕的北港黑面三媽舉辦一場別開生面的「南大藝饗」晚會，結合莊嚴傳統與青春創意的多元表演，為古都夜空帶來嶄新的文化風華。

台南大學傳統藝陣團隊由體育系民俗體育發展中心主任蔡宗信領軍，組成的團員有在校生和畢業校友，上個月以府城隍廟前導陣頭之姿前往嘉義參加城隍夜巡，啟動塵封十數年的三十五節百米巨龍加上龍登九子彩帶龍，成為最亮眼的表演團體。此次再和台南大天后宮合作，在「北港媽祖下府城」活動串演，以青年學子投入傳統藝陣的煥發新姿，隆重歡迎北港媽祖駐駕。

「南大藝饗」文化晚會，出動南大國樂社、民俗隊、熱舞社等學生社團數十名青年學子以及畢業校友與在地國小團隊共襄盛舉，將「鼓的震撼」與「獅的活力」結合展現青春力量。此次參與演出的學生花費數月時間精心編排節目，不僅磨練才藝，更在過程中深化了對媽祖文化的認識與情感連結。

節目由台南大學國樂社以悠揚動人的民樂演奏揭開序幕，民俗隊帶來氣勢十足的「鑼鼓喧天、祥獅獻瑞」，五面戰鼓搭配兩頭活靈活現的醒獅，使出翻滾跳躍的高超身手，以「青春舞獅」為媽祖接駕獻上祝福，點燃晚會序幕的高潮。

南大熱舞社的透過Breaking、Hip-Hop等多元舞風拼貼，帶領觀眾從回憶走向驚喜的舞蹈旅程。

今年民俗隊的畢業校友特別回歸，合力打造精彩的武術匯演，從太極拳的沉穩剛柔、南北派拳術的矯健招式，到傳統宋江陣的氣勢磅礡，一招一式盡顯武藝之美，展現團隊高度默契與文化精神。

全國扯鈴賽冠軍團隊、台南市永康國小扯鈴隊小朋友們旋轉舞動手中的扯鈴，沿續高潮。台南大學民俗隊結合LED燈光的流光溢彩扯鈴隊員，由創新形式的彩帶舞龍壓軸，象徵「人人可舞龍」的南大民俗隊終極目標之實現。這場由學校學生擔綱的盛大演出，將於21日晚七時三十分在祀典大天后宮前廣場盛大登場。