南大跨域成果發表 展現創新鏈結與公共實踐能量

台南大學舉辦年終記者會，分享六學院的研發成果。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

國立台南大學八日舉辦「師生研發成果發表暨年終記者會」，以「創新鏈結、南大共創」為主題，從教學現場、科技應用、永續治理到文化行動，呈現跨域整合與公共參與的實質成果。南大校長陳惠萍表示，南大在「共創」中累積教學、研究與社會實踐的能量，逐步形塑具行動力的跨域發展樣貌。

南大分享教育、理工、環生、管理、人文與藝術六學院的研發成果，教育學院以「被看見的教育」為核心，研發AI家教機器人，不是為了「給答案」，而是為了陪孩子「找到自己的答案」，從錯誤裡重新站起來的力量；理工學院研發「南大真平國網TAIDE台英日客語AI學伴機器人」，目前已在教學場域應用，有效提升年輕學子學習台語的動機，創造更多練習生活化英語的機會。

理工學院研發「南大真平國網TAIDE台英日客語AI學伴機器人」。（記者陳治交攝）

環境與生態學院以維持生態系健康為核心的永續實踐，推動流域生態研究中心、工程生態檢核及全齡永續教育體系；管理學院以政策倡議推動人與動物共融社會，首度主辦二０二五年第十四屆亞洲動物保護大會，讓台灣站上亞洲動保核心舞台。

在人文與藝術領域方面，人文學院跨越八千公里的文化實踐，透過紐西蘭移地教學，將紐西蘭「奇異鳥」保育經驗帶回台灣，轉化為守護「水雉」的在地教案，並舉辦「異識二鳥」營隊，落實大學社會責任；《傳藝轉生術》是藝術學院於二０二五年推出的指標性跨域展演計畫，結合戲劇、視學藝術與數位科技，將刺繡、紙紮、粧佛與陣頭等傳統工藝，轉化為可「走入」的博物館劇場與跨域創作展演。