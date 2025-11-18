南大附中餐旅 展技職新食代

南大附中餐旅師生團隊在台灣教育科技展中，以「立體盤飾切割—紅蘿蔔蝴蝶」為課程主軸，將餐飲技能提升至跨域創新層次，展現技職新食代。 （南大附中提供）

記者汪惠松∕永康報導

台南市永康區南大附中餐旅群師生團隊參加二０二五資訊月暨台灣教育科技展，期間透過將科技輔助自主學習融入傳統技藝，以「立體盤飾切割—紅蘿蔔蝴蝶」為課程主軸，成功將餐飲技能提升至跨域創新層次，成為展會中技職教育創新的典範。

南大附中餐旅科技賦能自主學習打造現代獨特的中餐刀工課程，是利用科技輔助自主學習計畫，針對中餐烹調的刀工技藝進行革新。課程設計以ＰＢＬ（問題導向式學習）為核心，並巧妙結合ＳＴＥＭ跨科教學法，讓學生不僅學習技能，更培養設計與解決問題的能力。

學生在立體盤飾切割—紅蘿蔔蝴蝶課程中，依循教師導學與組內共學、學生自學與組間互學、設計思維貫穿全程等路徑，進行完善的學習。

南大附中校長曾河嶸表示，在ＡＩ時代技職教育需要轉型，讓學生學會的不只是「做」，更要懂得「想」與「設計」。學校將科技融入餐飲課程，讓學生以紅蘿蔔為畫布，以刀為筆，透過設計思維創造出栩栩如生的蝴蝶。這不僅是刀工的展現，更是跨域整合、自主學習能力的最佳證明。

在科技展期中，南大附中的智慧教室展演吸引眾多教育界人士和科技產業關注。參觀者對於學校能將中餐刀工這類傳統技藝，透過科技工具與創新教學法，轉化為高效且高互動性的學習體驗，給予高度評價。