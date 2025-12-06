南大附小歡慶創校130週年 副總統蕭美琴特別返校參加





國立台南大學附設實驗國民小學6日歡慶創校130週年，歷屆校友、家長皆到校一同慶賀。身為校友的副總統蕭美琴亦在百忙之中特別返校參加，除與全校師生分享她就學時的回憶，勉勵學弟妹成長的過程中難免碰到困難，但可以透過彼此相互幫忙，變得更好、更堅強，也祝福學弟妹們快樂學習與成長。

副市長葉澤山致詞時表示，他每年受邀參與許多學校校慶，但這是首次參加擁有130年歷史的學校生日慶典，深感榮幸與感動。他指出，南大附小創建於台灣首學孔廟，正是台灣現代化教育啟動的年代，站在今日校慶現場，不僅看見附小深厚的發展脈絡，也彷彿回望台灣基礎教育的歷史縮影。

葉澤山說，他在校園參觀時特別注意到校舍命名，如黎明樓、朝陽樓、旭日樓等皆以「太陽」為意象，象徵附小致力培育無數能發光發熱、照亮他人的小太陽，充分展現附小教育的深厚成果。

南大附小表示，今日上午八點，六年級學生由校方與家長代表陪同前往孔廟，經過「上香敬師行禮儀式」後，從孔廟啟程護送象徵傳承的聖火回校，完成莊嚴隆重的聖火交接，象徵附小跨越一世紀依然薪火不滅。

