南大附小130週年慶 副總統蕭美琴回母校

6日上午蕭美琴回母校參加校慶。記者王勗拍攝

記者王勗／台南報導

國立台南大學附設實驗國小源起於1896年日治時期，是台南首間新式教育小學，今年迎來第130週年校慶，副總統蕭美琴也出身於此。6日上午蕭美琴回母校參加校慶。針對5日宜蘭員警於特勤中遭箱型車撞上意外，蕭美琴表示十分難過不捨，盼各界集氣，為受傷員警加油。

南大附小前身為日治時期設置的台南國語傳習所，1898年改制為台南第一公學校，1921年為台南師範指定為代用附屬公學校，1941年改名為台南師範學校附屬公學校。1945年台南大空襲中校舍遭炸毀，隨著中華民國政府接管重建校舍，校史發展橫跨19至21世紀。

廣告 廣告

副總統蕭美琴對於母校感情深厚，103年時任總統府顧問的蕭美琴曾返校接受傑出校友殊榮。112年在臉書隔空曬出就學期間的兒童手冊、小橘帽與運動服。去年也親自為南大附小畢典獻「聲」祝福。今年適逢130年校慶，副總統蕭美琴一早也在南市副市長葉澤山、教育局長鄭新輝及立委林俊憲陪同下抵達南大附小。

副總統蕭美琴到場受到南大附小師生熱情歡迎。記者王勗

而5日蕭美琴赴宜蘭視察時，一名員警執行交管勤務遭箱型車撞上，狀況一度危及。蕭美琴6日上午受訪表示，除宜蘭員警外，昨天在北部也有1名員警於值勤期間發生事故，也希望民眾為這2位員警集氣，希望員警能夠早日康復。

副總統蕭美琴到場受到南大附小師生熱情歡迎，高呼學姐好。蕭美琴指出，校園操場與附小學生標誌性的小橘帽「幾十年來都沒有變過」，十分感動懷念。現場也分享曾擔任升旗手經驗，還俏皮表示曾因害怕打預防針跑給老師追的趣聞。勉勵學子快樂成長、樂於學習，祝願南大附小學子也能變得更好、更厲害。蕭美琴後也親自走訪「校友回娘家職業傳承博覽會」攤位，與各行各業校友相見歡。