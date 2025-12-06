南大附小130週年校慶 多元活動盛大歡慶

記者王勇智／臺南報導

國立臺南大學附設實驗國民小學創校130週年校慶暨運動會今（6）日盛大登場，歷屆校友、家長皆到校一同慶賀。身為校友的副總統蕭美琴亦在百忙之中返校參加，勉勵學生們透過彼此相互幫忙，變得更好、更堅強，也祝福大家快樂學習與成長。

南大附小創建於臺灣首學孔廟，為臺灣現代化教育啟動的年代，今日舉行創校130週年校慶暨運動會。上午8時，6年級學生由校方與家長代表陪同前往孔廟，經過「上香敬師行禮儀式」後，從孔廟啟程護送象徵傳承的聖火回校，完成莊嚴隆重的聖火交接，象徵附小跨越1世紀依然薪火不滅。

廣告 廣告

10至12時的「校友回娘家．職業傳承博覽會」，由校友、家長、南大學園、消防與警政單位共同設攤，學生透過闖關活動認識多元職業，為未來職涯探索開啟更多可能。

身為校友的蕭副總統也特別返校出席，與全校師生分享她就學時的回憶；並勉勵學弟妹成長的過程中難免碰到困難，但可以透過彼此相互幫忙，變得更好、更堅強，也祝福孩子們快樂學習與成長。