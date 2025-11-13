南大音樂系師生參加亞太音樂教育研究會 展現教育能量

其他人也在看
創新傳承工藝 台灣藺編教育模式獲日本設計獎
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）台灣藺草學會參加2025日本優良設計獎獲雙項國際大獎，獲獎作品並非單一「產品」，而是涵蓋教材、課程、檢定認證到品牌整合的藺編教育模式，盼以創新模式推動工藝傳承。中央社 ・ 1 天前
【專欄】教育不只傳授知識：社會情緒學習(SEL) 實踐中的教師專業與教育價值
文/潘威佑(社團法人台灣教師聯盟理事長) 近年來我們在教育現場第一線看到學生面貌有了很大的改...銳傳媒 ・ 1 天前
合拍「舉啞鈴」趣味短片 尹立、賴瑞隆盼攜手打造全民運動城
民進黨高市左營、楠梓市議員參選人尹立，今發表與立委賴瑞隆合拍的「舉啞鈴」趣味短片，喊話將攜手練體力、一起打造全民運動大城，長期投入文化、設計與城市創意領域的尹立首度參選市議員，特別向自稱「小胖子運動員」的賴瑞隆請益，學習鍛鍊體能、維持體力的技巧。自由時報 ・ 23 小時前
陳建仁辭院長遴選副召集人 中研院：不影響公平性
（中央社記者吳欣紜台北13日電）中研院正進行新任院長遴選作業，預計12月中提出候選人名單，中研院今天說，前副總統陳建仁已請辭院長遴選委員會副召集人，座談會訊息皆公開，不影響遴選公平性。中央社 ・ 1 天前
積極推廣雙語教師社群 新南、坔頭港國小、學甲國中獲獎
臺南市教育局推動「國中及國小雙語教學教師專業發展社群獎勵計畫」，鼓勵教師透過社群共學共備，強化專業交流、深化雙語教學實踐。113學年度成果評選日前出爐，共有16所學校脫穎而出。 其中新南國小、坔國立教育廣播電台 ・ 1 天前
大葉與越南肯特就業高專締約合作 推動跨國教育與人才培育
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學持續拓展國際教育合作版圖，今（12）日與越南肯特就業高等專科 […]觀傳媒 ・ 1 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 4 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 14 小時前
1.6萬賣單沒人接...森崴能源風電案踩雷大虧121億元 開盤跌停一字鎖
森崴能源（6806）昨日重訊宣布因風電興建案成本暴漲，前三季認列虧損大虧121億元，也持續喊話與台電溝通，希望身為業主的台電能合理「伸援手」。森崴能源今（14）日恢復交易，股價果然受踩雷消息衝擊，開盤跌停鎖死，1.6萬張掛賣卻賣不出。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王不倫戀前輩是他！《全明星》何孟遠劈腿采子 改名復出無果離台
當年的事件中，何孟遠與女友「狼人殺女神」荳荳（何紫妍）穩定交往三年，卻與節目拍攝期間逐漸親近的采子過從甚密，甚至被揭露私訊曖昧內容。更具爭議的是，采子當時已與老闆邱鋒澤交往一年半，並與荳荳私交良好。兩人雙雙背叛情人與朋友，被視為典型的「雙劈」案例，事業也...CTWANT ・ 1 小時前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 4 天前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 15 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 22 小時前
五分埔千金生了！陳奕升格人父喜迎愛女 曬照報平安「1113母女均安」
陳奕在Instagram上傳一張牽著老婆手的照片，寫下「1113母女均安，老婆辛苦了」，並標記妻子的帳號，證實女兒平安誕生，母女健康無虞。紀曦晨同步轉發老公的限時動態，寫下「3470」，疑似為暗示女兒的出生體重。兩人自2024年以結婚為前提交往，感情進展迅速。在陳奕製作的戲劇...CTWANT ・ 5 小時前