南大２生入選聽奧代表隊

國立台南大學體育學系碩士班林家文(左)及南大羽球校隊出身的劉浩恩入選東京聽障奧運國家代表隊。 (台南大學提供)

記者王勗∕台南報導

二０二五第廿五屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運）下旬將在日本東京舉行，國立台南大學體育學系碩士班林家文及南大羽球校隊出身的劉浩恩，兩人將披上國家隊戰袍，分別出賽網球、羽球項目。

台南大學表示，林家文原為南大教育系，現為體育學系碩班校友，今年將再度代表國家隊遠征海外，林家文在國際賽場累積優異成績，二０一七年於土耳其薩姆松聽障奧運榮獲女子單打、雙打雙料金牌，二０二二巴西聽奧再奪一金二銀佳績，今年澳網聽障錦標賽也獲得女子雙打金牌與單打銅牌，此次二度披上國家隊戰袍，再度成為矚目焦點。

另，同樣入選國家代表隊的還有南大視覺藝術與設計學系二年級學生劉浩恩，他同時也是南大羽球校隊選手。劉浩恩今年參加年全國大專校院運動會，於羽球賽事中表現穩定，也展現持續成長的競技潛力！這也是劉首次入選國家代表隊，台南大學師生也期待其在東京舞台上大放異彩。

台南大學表示，兩位選手代表台灣出戰東京聽奧，展現學生與校友在運動競技上的優異表現，校方將持續關注並支持選手備戰情形，也預祝台灣代表隊能穩健發揮，拿出最佳表現爭取榮耀。