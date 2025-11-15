南大127週年校慶開鑼 笑獅襯映盛典風采

▲南大全體師生與來賓於紅樓前匯聚一堂，以共同的笑容與祝福為127週年校慶開鑼典禮畫下溫暖句點。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】國立臺南大學於府城校區紅樓前辦理「127週年校慶開鑼典禮」，宣布年度校慶活動正式展開。典禮邀請前教育部次長也是本校前校長吳鐵雄，以及校友總會理事長吳東林與多位校友參與，附屬中學、附屬啟聰學校、附設實驗小學的師生，以及學生會與畢聯會代表也一同到場，展現南大全學園的凝聚與連結。

典禮由南大音樂系管樂團演奏揭開序幕，悠揚的樂聲在紅樓前緩緩流動，為現場注入祝福般的歡欣氣息。隨後，南大熱舞社以活力四射的舞蹈登場，瞬間帶動全場氛圍；附小幼兒園的小朋友接續以動感音樂呈現童趣舞蹈，輕快節奏與活潑動作成為典禮中最純真亮眼的畫面。附聰學生緊接帶來《男子漢一匹》與《阿帕次》演出，以歌聲與舞蹈展現自信與團隊精神，傳遞勇氣與熱情。壓軸的南大民俗體育隊以《鼓韻流鈴轉·笑獅慶南大》創意展演登場，融合戰鼓、扯鈴與北獅等多項技藝，以穩健的節奏與俐落的身法展現長年訓練的深厚實力，贏得全場熱烈掌聲。

陳惠萍校長表示，校慶是全校回顧歷程、凝聚共識的重要時刻，每一年都因全校師生的投入而呈現屬於南大的活力與創意。她感謝師生以及歷任校長的付出，使南大在教學、研究與社會連結方面持續拓展。她並指出，面對教育環境的快速變動，南大將在既有基礎上深化特色，穩健推動校務，讓學校的各項發展更加扎實。

國立臺南大學也預告後續一系列校慶活動，包括12月13日與14日的校慶運動會、慶祝大會暨第38屆傑出校友頒獎典禮，以及校慶園遊會等多項安排，歡迎校內外人士踴躍參與。校方亦期待更多校友返校，共同見證南大在教學、研究與社會連結上的持續推展。隨著校慶活動開展，南大將延續既有的教育理念，與全校師生一同推動各項校務，為未來的教育發展累積更豐厚的動能。