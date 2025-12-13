南大127週年校慶 表揚傑出校友

南大校友總會率領各地校友會代表進場，象徵跨世代情誼與連結。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

國立台南大學十三日舉行一百二十七週年校慶慶祝大會暨第三十八屆傑出校友頒獎典禮，透過校友表揚與獎助學金頒發，呈現南大在教育發展、人才培育與社會連結上的多元成果。

南大校長陳惠萍表示，一百二十七年來南大從師資培育起步，逐步發展為涵蓋六大學院的綜合型大學，並在教學品質、研究創新、永續治理及社會參與等面向累積具體成果，其中美國史丹佛大學Ioannidis教授團隊公布的「全球前百分之二頂尖科學家排行榜」，台南大學有六位教師入榜全球頂尖科學家，展現教育、人文與科技永續的跨域實力。

廣告 廣告

南大頒發「特殊貢獻獎」，感謝長期協助校務發展與教育推動的前立法院長王金平及前校長黃宗顯，以及聯江企業董事長蔡江東與羅銓教育公益信託。「第三十八屆傑出校友」共有賴秋江、邱馨慧、張鍾榮、陳智賢、楊智雄、蔡宗晏、李中岑與莊旭彬等八人獲獎。

南大亦表揚在國內外競賽中取得卓越成績的校友，包括榮獲全國運動會短跑金牌、武術全能金牌、風浪板金牌，以及在書法、水墨、攝影等藝術競賽屢獲佳績的創作者；科技與管理領域則有獲得工程師傑出青年、AI應用競賽獎項等表現，展現南大校友在多元領域的跨界實力。