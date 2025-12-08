南大AI學伴 台語嘛也通

台南大學8日邀集6家學院師生，公布年終研究成果。（程炳璋攝）

台南大學8日舉辦年終成果發表會，校內6家學院師生分享6項年度研發成果，其中理工學院與國科會長年合作「人機共學」計畫，蒐集超過20萬筆台語語料整合發表全台首套AI「台英語學伴機器人」系統，未來可應用在學校台語課程、飯店迎賓與夜市點菜等日常生活。

南大的教育、理工、環生、管理、人文與藝術6家學院研究團隊，8日各自發表研究成果，其中AI領域被校方視為發展重點。

理工學院教授李建興率團隊與出版社產學合作，配合國科會計畫，民國107年開始發展「人機共學」，近年利用更成熟的AI模型，整合「自動語音辨識」（ASR）、「AI對話引擎」（LLM）與「文字轉語音系統」（TTS），開發出「台英語學伴機器人」系統。

這套系統能以台語發問，轉成文字，AI對話引擎思考答案，轉成台語回覆。全程不需上網、不用上雲端，只要1台筆電與機上盒就能運作，避免因網路不穩造成系統出問題。

李建興表示，團隊蒐集全台20多萬筆台語語料，輸入模型微調，更貼近台灣本土台語發音，未來可落地運用在學校的台語教學課程、飯店迎賓、夜市點餐甚至醫療機構，全程以台語問答，對長輩更方便。

南大的研發成果發表中，還有教育學院結合AI發展數學家教與教師培訓系統，長期在澎湖、七股與鹿港等地推動偏鄉共學。環生學院教授王一匡團隊推動流域生態研究中心、全齡永續教育體系；管理學院教授吳宗憲串聯國內外動保組織，籌辦亞洲動物保護大會；人文學院將永續觀察轉化為台江與水雉保育行動；藝術學院將傳統工藝結合戲劇、視覺藝術與數位科技。

南大校長陳惠萍表示，學生從實驗室與教室走入社區與產業中，接觸第一線的公共政策與國際交流，過程透過AI學習，跟未來對接。