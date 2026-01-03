南大EMBA家庭棒球日 共度歡樂時光

南大EMBA壘球隊齊聚球場，以運動精神展現團隊默契與凝聚力。 （南大提供）

記者陳治交∕台南報導

台南大學管理學院ＥＭＢＡ在市立棒球場舉辦「ＥＭＢＡ家庭棒球日」活動，吸引近三百位師生、校友攜家帶眷熱情參與，在歲末時節共度一段棒球運動、情感與交流的歡樂時光，也展現南大ＥＭＢＡ緊密凝聚的向心力。

本次活動由南大管理學院與ＥＭＢＡ校友會、統一棒球共同策劃，邀請統一獅職棒隊共襄盛舉，包括球星蘇智傑、林子豪及今年新秀投手曾偉喆，Uni-Girls啦啦隊成員Joy、包子、千紘與吉祥物萊恩、盈盈，參與者近距離感受職棒魅力，也在輕鬆互動中留下珍貴回憶。

開球儀式由副市長趙卿惠擔任投手、南大校長陳惠萍擔任打者、管理學院院長劉子歆擔任捕手，並由ＥＭＢＡ校友總會理事長王書豪擔任主審，象徵市政、學界與校友攜手合作，凝聚彼此情誼，也為活動揭開序幕，充分展現南大ＥＭＢＡ的活力與向心力。

統一獅領隊蘇泰安表示，南大ＥＭＢＡ是全台少數、也是唯一與職業棒球隊維持緊密互動關係的ＥＭＢＡ，透過棒球這項全民運動，不僅拉近校友與學校之間的距離，也展現企業與學界共好共榮的典範。

「棒球家庭日」是南大ＥＭＢＡ具代表性的年度活動，現場安排棒球互動體驗，也規劃多元活動內容，包括投打練習與守備指導，場內也設置充氣溜滑梯等遊樂設施，讓大人小孩都能盡情參與。