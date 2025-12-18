南天宮濟弱揚善 中市客委會團拜致敬祈福

【民眾網諸葛志一台中報導】台中市政府客家事務委會 17日特別選在充滿歷史與信仰意義的台中南天宮關聖帝君廟，舉行委員會議，開會前江俊龍主委率眾人一同至殿前向關聖帝君獻香參拜，祈求會務推動順利，也祝願全體市民平安健康、事業順遂。

客委會表示，市長盧秀燕禮聘南天宮吳光雄主任委員為市府客委會委員，並且擔任中華道教關聖帝君弘道協會總會長。吳總會長表示很開心在南天宮舉行委員會議，能以宮廟力量支持客家文化工作，十分有意義。南天宮長年推廣公益與教育文化，包括平安燈祈福、急難救助、弘揚孝道和忠義精神，也經常舉辦在地關懷、歲末送暖等活動，明年度更是75周年慶，將會舉行盛大的活動，歡迎大家共同參加！

客委會說明，南天宮起源於民國38年善修堂倡建，廟宇主祀關聖帝君，並逐步擴建形成現今六樓建築格局，見證台中東區開發歷程。民國73年完工的關聖帝君巨大神像屹立台中天際，更成為地方精神象徵與城市記憶地標，被視為護佑一方、凝聚信念的重要信仰中心。

江主委代表盧市長致贈紅包，祝願南天宮香火鼎盛，並感謝每一位委員為客家事務付出的心力讓公務推動順利，這次歲末感恩之行溫馨圓滿，期待委員們持續共同打拚、傳承客家文化！