南天電視連續六年攜手山上農會賣芒果乾 提撥盈餘捐做公益

南天電視台與山上區農會今年持續合作賣芒果乾及提撥活動盈餘捐贈給新營行善團，新營區長陳宏田代表接受感謝二單位用心。（記者李嘉祥攝）

為協助行銷優質在地農產加工品，南天有線電視與山上區農會連續第6年合作，透過南天地方新聞臉書舉辦「今夏『芒』這回－芒果乾公益拍賣」活動，三週售出近400包芒果乾；南天電視與山上區農會除延續往例提撥活動盈餘，19日捐贈1萬元給新營區公益平台（行善團）作為公益關懷使用，另南天電視也加碼捐贈20箱村里平安箱表達照顧弱勢心意，新營區長陳宏田代表受贈及回贈感謝狀，感謝南天電視及山上農會推廣農產不忘關懷弱勢的用心。

臺南芒果盛產時節，產區農會會將芒果製成芒果乾，延長農產品銷售期間；山上區農會6年前機緣下與南天電視開啟公益拍賣合作模式，透過南天地方新聞臉書，舉辦「今夏『芒』這回－芒果乾公益拍賣」，此項公益行徑延續迄今；今年雖因氣候關係導致芒果減產，收購芒果加工成本提高且義賣價格略為調整，但短短三周仍開出紅盤。

山上區農會總幹事許弘霖表示，6年前與南天電視首次直播拍賣芒果乾，為果農開拓另一銷售管道，即使今年芒果減產，農會仍不惜成本收購芒果加工，希望滿足喜愛芒果乾的長期顧客，在網路傳播加持之下，各地消費者鼎力支持，透過臉書私訊或網路下單認購近400包，讓人相當感動。

南天有線電視總經理王麗環說，南天電視長期關懷地方公益，運用社群平台協助小農、地區農會行銷在地農特產品，透過網路及媒體社群力量將山上區好吃的芒果乾銷售出去，連遠在日本青森的臉友都跨海訂購；連續六年芒果乾公益拍賣除為農產加工品開拓銷售管道，活動結束後並提撥盈餘捐贈社福團體，一舉數得，發揮「你吃好料、我做公益」活動理念。