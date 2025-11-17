南太友邦吐瓦魯總理戴斐立率團訪台 將會晤賴清德

外交部長林佳龍歡迎吐瓦魯國戴斐立（Feleti Teo）總理率團訪台。外交部提供



吐瓦魯國總理伉儷戴斐立（Feleti Teo）應我國政府邀請，於11月17日至22日率團來台國是訪問，這是戴斐立任內第三次訪台，但是首度來台進行國是訪問，已由外交部長林佳龍親赴機場接機，並將會晤總統賴清德。

外交部說明，這是戴斐立任內第三次訪台，也是戴斐立首次來台進行國是訪問，除了將與晤賴清德及林佳龍等我國政府高層，就進一步深化兩國邦誼及合作交換意見外，並將參訪我國風景名勝，體驗我國文化風情。

外交部表示，在「總合外交」的策略下，積極在吐國推行「榮邦計畫」，就加強台吐雙邊經濟韌性及國家發展深入合作，未來將持續為兩國人民打造更繁榮、和諧的未來，並共同維護印太地區的和平、穩定與繁榮。

訪團成員包括吐國傳統社群領袖、尼烏陶島（Niutao）島主斐洛沙（Tuitonga Pelosa）及富納富提島主（Funafuti）戴席歐（Siose Teo）島主等。

