南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多
【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多臺灣信眾前往，在閩臺地區民間有「做十六歲生日」的傳統習俗，據悉這與廣澤尊王十六歲坐化有關。
廣澤尊王信俗歷經千年沉澱，譽滿全球，目前全世界有鳳山寺分爐分廟2000多座，南洋群島有380多座，主要是港澳臺灣以及東南亞、美國、加拿大、歐洲乃至世界其他地區，可以說有福建華人的地方就建有鳳山寺分廟。
▲鳳山寺位於福建泉州南安市詩山鎮，精巧建築盡顯閩南傳統廟宇獨特魅力。
臺灣是閩南以外廣澤尊王信俗傳承的集中地區，據傳有800多萬名的善信，主祀廣澤尊王的寺廟有680多座，如建於1635年的雲林鳳山寺、建於1677年的嘉義鳳山宮、建於1780年的彰化鳳山寺等一批取名「鳳山」且規模較大的寺廟，彰顯臺灣廣澤尊王信俗與閩南廣澤尊王信俗的淵源。
鳳山寺位於南安市詩山鎮，始建於五代後晉天福三年（938年），寺中供奉郭聖王，俗名郭忠福，生於後唐同光三年，秉性聰穎孝順。因父早逝，家道貧寒，自小賣身為大財主牧羊，16歲那年為其母上山採藥，坐化成神。鄉民為紀念他的至孝之舉，特立廟祭祀，受歷代皇帝加封，累封為「威鎮忠應孚惠威武英烈保安廣澤尊王」，為福建四神之首，以膾炙人口的傳說、感人至深的孝道、「忠孝仁義」的傳統美德受萬世尊崇，無數信眾慕名前來，由此形成了世界性的廣澤尊王信仰文化。
南安鳳山寺採用經典四進皇宮式佈局，精巧結構盡顯閩南傳統建築獨特魅力，飛簷翹角、雕樑畫棟，處處彰顯工匠巧思；寺內供奉廣澤尊王、妙應仙妃、文昌夫子、釋迦牟尼、觀音等，儒、釋、道文化在此交融共生，展現出包容並蓄的文化特色。
▲南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引港澳臺及海內外信眾。
南安市詩山鳳山遊覽區管理處主任陳偉治表示，鳳山文化底蘊雄厚，內涵豐富，具有較高的文物價值，不但是研究民間文化，也是研究閩臺關係史和華僑史的重要橋樑。在東南亞，各地的南安同鄉往往都有廣澤尊王等家鄉信俗，據菲律賓大千寺法師介紹及記載，早在300多年以前，廣澤尊王信俗就傳播到了菲律賓。
作為民間信俗核心地，南安鳳山寺也是海峽兩岸及海內外文化交流的重要樞紐，從2010年起至今，南安已經成功舉辦九屆大型鳳山文化活動，內容豐富，精彩紛呈，有開幕式、祭典儀式、信俗文藝踩街、文藝演出、主題書法展、詩聯大獎賽、學術研討會、專家論壇、商貿洽談等，海內外信眾、鄉賢、專家學者齊聚一堂。
特別是2023年3月舉辦的紀念廣澤尊王誕辰1100周年活動中，來自臺灣及金門的600多名信眾參與紀念活動，活動盛況全網刷屏。在2024年在中馬建交50周年之際，應馬來西亞廣澤尊王文化聯合總會邀請，南安鳳山寺廣澤尊王開啟了一場為期28天、橫跨五洲六地的馬來西亞文化交流之旅。目前，鳳山旅遊區年接待遊客60多萬人次，並將在這次文化旅遊節開幕式上被全國旅遊景區品質等級評定委員會正式授予「國家3A級景區」稱號。（照片記者蔡叔涓翻攝）
其他人也在看
美中競逐深海探勘 中國科考船停靠庫克群島
一艘中國科考船今天(8日)停靠在庫克群島(Cook Islands)，考察這個太平洋島國的深海採礦潛力。這個新興產業正受到北京與華盛頓的日益關注。 庫克群島的海床礦物管理委員會(Seabed Minerals Authority)表示，中國科考船「向陽紅」(Da Yang Hao)停靠在阿瓦吐港(Avatiu)，進行對這個熱帶群島的「科學考察」。 庫克群島週遭的廣大海床覆蓋著多金屬結核(polymetallic nodules)，含有塊狀物的岩石蘊藏著稀土元素、以及鈷、鎳、錳等關鍵礦物。 庫克群島擁有世界最大的多金屬結核礦藏之一，並在今年稍早和中國簽署一項具爭議性的深海採礦合作協議。 海床礦物管理委員會發言人赫爾曼(Edward Herman)說，這次的航行是要從實踐中學習。「我們的團隊積極參與所有活動，以打造我們在海洋研究的知識與能力」，這包括使用聲納陣列(sonar array)來繪製海底地圖並採集沉積物樣本。 位於南太平洋的庫克群島，已開放遼闊的海洋領域進行深海採礦勘探。 鈷、鎳等關鍵礦物是電動車、充電電池和先進軍事技術的重要原料。由於關鍵礦產的現有供應非常容易受到貿易爭端所影響中央廣播電台 ・ 12 小時前
中國三號航艦「福建艦」服役：跳過蒸氣彈射直上新科技，美智庫說北京仍有3點不如美軍
中國央視7日報導稱，在經過完整海上試航後，解放軍麾下最新型航空母艦「福建艦」，已正式在海南島服役、並由國家主席習近平親自出席儀式。隨著福建艦入列，也代表如今的解放軍海軍艦隊，繼遼寧、山東之後，又增加一艘可用的航空母艦，專家普遍認為，這能讓北京擴展其軍事力量到更遠的遠洋區域，不過美方智庫卻點出，雖然擁有新科技與三艘航艦，可解放軍在短時間之內，仍有三點無法超越美......風傳媒 ・ 9 小時前
蕭美琴赴歐IPAC峰會演說 中國跳腳控「干涉內政」：堅決反對
副總統蕭美琴於當地時間7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，台灣首次以正式會員國身分參與。中國駐歐盟使團指控歐洲議會此舉嚴重損害中國核心利益，嚴重干涉中國內政，對此表示強烈憤慨、堅決反對。鏡新聞 ・ 11 小時前
新社花海暨台中國際花毯節 東勢林場推出期間限定優惠
2025新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日至11月30日在新社登場，東勢林場響應推出期間限定的入園優惠與聯名好康，邀請全國遊客一同漫遊山城、賞花遊林，體驗台中秋冬最繽紛的花季盛事。東勢林場遊樂區場長莊宜蒼表示，今年東勢林場與新社花毯節攜手推出門票優惠，活動期間民眾只要憑與「新社花海」、「農村繽菓自由時報 ・ 1 天前
胡麻節開跑 樂遊善化
記者黃文記∕善化報導 二０二五台南胡麻季農業產業文化活動八日在善化區農會熱鬧登場，為…中華日報 ・ 3 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒獎學金 20學子獲肯定傳承服務精神
記者黃秋儒／台北報導 台北市新聞記者俱樂部8日於台大校友會館舉行113學年度會員子女…中華日報 ・ 13 小時前
聯手萌娃出擊做公益 新北消防猛男月曆開放預購
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市消防局消防猛男形象月曆，將由全家便利商店獨家販售，也將自今（8）日上午10時起，開放預購至明年1月31日晚間12時止。售價為新台幣119元，取自消防報案專線「119」的諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。 新北市消防...匯流新聞網 ・ 11 小時前
不熟操作？ 特斯拉高速追撞水泥車 1家4口墾丁慶生釀悲
屏東恆春鎮昨(6)日發生一起嚴重事故！一輛特斯拉不明原因高速追撞前方水泥預拌車，再波及停等紅燈的四貼機車，造成1死七傷，死者特斯拉駕駛的前妻家屬透露，駕駛第一次開電動車，推測可能是不熟悉操作肇事，死者...華視 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 10 小時前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 17 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前