南安鳳山寺千年歷史 臺灣廣澤尊王信眾多

▲廣澤尊王為福建四神之首，以膾炙人口的傳說和感人至深的孝道傳世。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】臺灣與泉州南安石井港因為小三通客運通道而來往頻繁，南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引許多臺灣信眾前往，在閩臺地區民間有「做十六歲生日」的傳統習俗，據悉這與廣澤尊王十六歲坐化有關。

廣澤尊王信俗歷經千年沉澱，譽滿全球，目前全世界有鳳山寺分爐分廟2000多座，南洋群島有380多座，主要是港澳臺灣以及東南亞、美國、加拿大、歐洲乃至世界其他地區，可以說有福建華人的地方就建有鳳山寺分廟。

▲鳳山寺位於福建泉州南安市詩山鎮，精巧建築盡顯閩南傳統廟宇獨特魅力。

臺灣是閩南以外廣澤尊王信俗傳承的集中地區，據傳有800多萬名的善信，主祀廣澤尊王的寺廟有680多座，如建於1635年的雲林鳳山寺、建於1677年的嘉義鳳山宮、建於1780年的彰化鳳山寺等一批取名「鳳山」且規模較大的寺廟，彰顯臺灣廣澤尊王信俗與閩南廣澤尊王信俗的淵源。

鳳山寺位於南安市詩山鎮，始建於五代後晉天福三年（938年），寺中供奉郭聖王，俗名郭忠福，生於後唐同光三年，秉性聰穎孝順。因父早逝，家道貧寒，自小賣身為大財主牧羊，16歲那年為其母上山採藥，坐化成神。鄉民為紀念他的至孝之舉，特立廟祭祀，受歷代皇帝加封，累封為「威鎮忠應孚惠威武英烈保安廣澤尊王」，為福建四神之首，以膾炙人口的傳說、感人至深的孝道、「忠孝仁義」的傳統美德受萬世尊崇，無數信眾慕名前來，由此形成了世界性的廣澤尊王信仰文化。

南安鳳山寺採用經典四進皇宮式佈局，精巧結構盡顯閩南傳統建築獨特魅力，飛簷翹角、雕樑畫棟，處處彰顯工匠巧思；寺內供奉廣澤尊王、妙應仙妃、文昌夫子、釋迦牟尼、觀音等，儒、釋、道文化在此交融共生，展現出包容並蓄的文化特色。

▲南安鳳山寺是廣澤尊王祖庭吸引港澳臺及海內外信眾。

南安市詩山鳳山遊覽區管理處主任陳偉治表示，鳳山文化底蘊雄厚，內涵豐富，具有較高的文物價值，不但是研究民間文化，也是研究閩臺關係史和華僑史的重要橋樑。在東南亞，各地的南安同鄉往往都有廣澤尊王等家鄉信俗，據菲律賓大千寺法師介紹及記載，早在300多年以前，廣澤尊王信俗就傳播到了菲律賓。

作為民間信俗核心地，南安鳳山寺也是海峽兩岸及海內外文化交流的重要樞紐，從2010年起至今，南安已經成功舉辦九屆大型鳳山文化活動，內容豐富，精彩紛呈，有開幕式、祭典儀式、信俗文藝踩街、文藝演出、主題書法展、詩聯大獎賽、學術研討會、專家論壇、商貿洽談等，海內外信眾、鄉賢、專家學者齊聚一堂。

特別是2023年3月舉辦的紀念廣澤尊王誕辰1100周年活動中，來自臺灣及金門的600多名信眾參與紀念活動，活動盛況全網刷屏。在2024年在中馬建交50周年之際，應馬來西亞廣澤尊王文化聯合總會邀請，南安鳳山寺廣澤尊王開啟了一場為期28天、橫跨五洲六地的馬來西亞文化交流之旅。目前，鳳山旅遊區年接待遊客60多萬人次，並將在這次文化旅遊節開幕式上被全國旅遊景區品質等級評定委員會正式授予「國家3A級景區」稱號。（照片記者蔡叔涓翻攝）