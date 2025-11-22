南家扶寄養歲末座談 溫馨寄情

南台南家扶中心舉辦寄養親子歲末感恩座談，並致贈獎助學金。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

南台南家扶中心在充滿秋意的十一月舉辦寄養親子歲末感恩座談，感謝寄養家庭照顧寄養童的辛勞，並致贈獎助學金，期待有愛心的社會大眾加入寄養家庭行列。

台灣各地有許多弱勢、不幸的兒少受到不當照顧，須離開自己的家，寄養家庭無私的關懷與照顧，讓不幸兒少能在溫暖安全的環境下平安健康成長。南家扶投入寄養服務已四十四年，劍橋大飯店董事長許世煜也是南家扶扶幼常委，化身為寄養守門員，為寄養親子帶來祝福及感謝。

社會局感謝寄養家庭的付出與照顧，劍橋大飯店董事長許世煜招待寄養親子享用餐點，並致贈每戶家庭沐浴洗髮及毛巾組。

林朝崑社會福利慈善事業基金會、北區扶輪社、劍橋自動化科技公司及南家扶扶委會主委康登春和榮譽主委楊基本熱情響應，提供寄養童獎助學金；台灣首廟天壇贈平安禮品組，期許寄養親子平安、順心與健康。

康登春表示，寄養家庭願意打開家門，給予寄養兒少一個溫暖的家，但近年來面臨寄養父母高齡化，使得寄養家庭面臨不斷下滑之困境，希望有更多有愛心、耐心的民眾加入寄養家庭的行列，傳承愛的力量。