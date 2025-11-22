南家扶寄養親子歲末感恩座談 感謝對寄養童最深情的陪伴

感謝社會各界的善心聚集與祝福,期許寄養親子在2026年能平安、順心與健康。





南台南家扶舉辦寄養歲末感恩座談，感謝寄養家庭這一年來照顧寄養童的辛勞，一同回饋這一年所發生的點點滴滴。現今在社會新聞中，還是時常會看見有關家暴兒虐的新聞事件，但所幸還有一群寄養家庭願意為了不幸兒少打開家門，去照顧、愛護他們，寄養家庭所背負的使命及滿心為寄養童著想的奉獻，給予寄養童最深情的陪伴。

南台南家扶中心寄養服務投入至今已44年，致力為需要的兒少帶來溫暖的力量，已協助安置超過八百位兒少，讓不幸的兒少獲得良好的身心照護，重新感受家的溫度。

劍橋大飯店的許世煜董事長對於寄養家庭的付出及為寄養童所做的努力，內心有了很深的悸動，化身成為寄養守門員已經7年，今年繼續為寄養親子帶來祝福及感謝，並呼籲社會大眾對於寄養服務的重視並看見這份服務的價值。

臺南市政府社會局團隊特來感謝寄養家庭的付出與照顧，並與寄養家庭進一步的交流互動。除此之外劍橋大飯店許世煜董事長，同時也是南家扶的扶幼常委，認同並支持寄養服務不遺餘力，招待寄養親子享用餐點，並致贈每戶家庭沐浴洗髮及毛巾組。

林朝崑社會福利慈善事業基金會林信澧董事長賢伉儷、台南市北區扶輪社趙家輝社長、劍橋自動化科技公司及南家扶扶委會康登春主委和楊基本榮譽主委亦紛紛熱烈響應，各提供每位寄養童1000元獎學金；另台灣首廟天壇也贈平安禮品組等祝福給予寄養親子們，社會善心的聚集，期許寄養親子在2026年能平安、順心與健康。

南台南家扶康登春主委表示，寄養家庭能奉獻出自己的能量照顧遭受不幸孩童，給寄養兒少一個溫暖穩定的家滋養孩子，對寄養家庭這份愛心真的非常感激，我們也期許社會大眾能以更友善感恩的心看見寄養服務的需要，歡迎更多有愛心、耐心的民眾願意加入寄養家庭的行列，一起成為兒少愛的守門員。有意加入者請電洽06-2506782家扶寄養組洽詢。

