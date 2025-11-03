南家扶小小變臉師 用創意展現傳藝魅力

▲川劇變臉師教導孩子們表演的身段。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】南台南家扶中心40位親子受邀前往安平森行旅飯店，參與一場別開生面的「小小變臉師—川劇文化體驗」活動。活動中，親子們不僅近距離欣賞專業川劇變臉師的精湛演出，更透過孩子的視角與無限創意，親手彩繪出充滿童趣與個人風格的面具臉譜，體驗中華傳統藝術的獨特魅力。

活動開場由專業川劇變臉師熱力登場，隨著氣勢磅礡的音樂與俐落穩健的身段，臉譜瞬息萬變、精彩萬分，令現場親子驚呼連連、掌聲不斷。隨後，在藝術體驗環節中，孩子們發揮創意設計、彩繪出專屬自己的面具作品，並在變臉師的示範與指導下，化身為「小小變臉師」，親身感受戲曲藝術的神韻與樂趣。

該中心表示，透過寓教於樂的方式，讓孩子們在活動中認識中華傳統藝術之美，不僅啟發文化興趣，更在創作與表演的過程中建立自信與成就感，從體驗中看見自己的獨特價值。

此次活動由財團法人王冠文教基金會主辦，該基金會王舜民董事長表示：秉持推廣藝術教育與關懷弱勢的理念，期望透過文化藝術的體驗，讓孩子們更深入了解傳統文化，並在藝術啟發中獲得成長與能量。共同響應此次公益活動的森行旅飯店也指出，能成為孩子學習與夢想的後盾，是企業實踐社會責任的重要一環。

南台南家扶中心感謝各界的支持與關懷，未來將持續結合多元資源，辦理更多富含教育意義與創意體驗的親子活動，陪伴孩子在愛與學習中茁壯成長。