南家扶攜手美光舉辦晶片營 扎根科普教育

▲美光攜手戴爾科技志工,帶領孩子動手實作探索科學與科技，培養對 STEM 的興趣與信心。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】家扶基金會長期致力於陪伴與支持弱勢兒少，透過多元資源與跨界合作，為孩子們創造更公平、多元的學習機會。今年寒假，家扶在桃園家扶中心與南台南家扶中心與美光合作舉辦「晶片營」科普教育活動，攜手台灣美光的志工夥伴，讓學童在寒假期間透過動手實作探索科學與科技世界，擁有豐富而有啟發性的學習體驗。

近年來，家扶基金會持續與美光合作，深耕科普教育扎根，致力於透過 STEM（科學、科技、工程與數學）學習，把科技的學習資源帶到更多需要的角落，為弱勢與偏鄉孩子打開面對未來的視野。自去（2025）年暑假起，美光便透過辦理晶片營活動，攜手Dell Technologies戴爾科技志工夥伴走入家扶服務據點，陪伴超過百位學童透過動手實作探索科學與科技，培養對 STEM 領域的興趣與信心。今年特地將活動擴大至桃園家扶中心與南台南家扶中心，為更多孩子打造新的學習體驗。

本次晶片營以 STEM（科學、科技、工程與數學）學習為核心，課程內容與 LIS 情境科學教材合作規劃，從孩子熟悉的生活經驗出發，帶領學童認識記憶體與電腦的運作原理。課程主題涵蓋「電路探索」、「畫圖機器人」、「電腦大觀園」及「認識記憶體與 AI」等，透過玩中學、做中學的方式，引導孩子在實際操作中培養觀察、思考與解決問題的能力，也逐步建立對科技學習的信心。

活動現場由志工全程陪伴與引導，孩子們親手接線、組裝、測試，看到成果成功運作時，現場充滿驚喜與成就感。就讀南台南家扶中心國小五年級的小妤（化名）分享：「今天的晶片營真的很好玩！我最喜歡『電路探索』，自己把線接好看到燈泡亮起來，覺得好神奇；『畫圖機器人』也很酷，組好後真的可以自己畫圖，讓我很有成就感。下午學『認識記憶體與AI』，才知道電腦裡有很多重要零件在幫忙運作，回家想跟同學分享，原來AI可以幫助我們思考，真的很有趣！」

南台南家扶李保良主任表示，對許多資源不足的孩子而言，一次營隊體驗不僅是課堂上的學習，更是一段難得的啟發旅程，為他們打開看見未來的窗口。感謝美光與台灣美光志工夥伴以實際行動陪伴孩子走進科學世界，透過動手操作與探索體驗，讓弱勢兒少也能在成長過程中擁有完整而多元的學習機會。期盼未來有更多像美光這樣的企業夥伴持續投入資源，共同守護孩子的學習權益，讓每一位資源不足的學童都能親身感受科學與科技的奇幻魅力，勇敢築夢、迎向更寬廣的未來。

▲南台南家扶提供-家扶攜手美光晶片營 扎根科普教育 帶領孩子探索STEM。