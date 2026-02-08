南寮漁港旅客回來了！高虹安現身竹風漁市拜年拚經濟 預告連假期間「每天發放1千張消費加倍券」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

南寮漁港一直是新竹地區的觀光休閒、採買魚貨的好去處，但各項設施隨著歲月而老舊須整建，目前南寮漁港進入整建、蛻變階段，最新亮點則是最新啟用的「竹風漁市」。新竹市長高虹安7日親自到現場民眾互動拜年，也宣布搭配新竹市普發5千元現金，市府再加碼發放加倍券，預計能創造240萬經濟效益，在過年前夕拚經濟，在連假期間每天更會發放1千張加倍券，進一步刺激買氣！

高虹安親自到南寮與民眾互動、拜年，也宣布搭配新竹市普發5千元現金，市府再加碼發放加倍券，預計能創造240萬經濟效益，在過年前夕拚經濟。（圖／市府提供）

高虹安指出，竹風漁市的啟用，為新竹漁港注入嶄新活力，也為市民提供一處結合採買、用餐與港區景觀的生活場域。竹風漁市整體空間規劃為兩大區域，鄰近東大路一側的市場區主打新鮮現撈漁獲，命名為「現撈尚鮮」，這86攤於開幕當日率先啟用，方便市民朋友在過年前採買高品質的海鮮食材；另一區為鄰近波光市集的餐廳區，強調品嚐多元海味，命名為「海味嘗鮮」，規劃為兩層樓用餐空間，共14間餐廳，目前正進行最後營運整備，市府將在確保用餐品質與營運穩定的前提下，預計在二月底前正式開放。

為鼓勵市民朋友於春節期間前來竹風漁市消費，市府特別規劃加倍券發放活動。開幕當天共發放2,400張加倍券，預估可創造240萬的經濟效益，過年前2月9日至13日，每日持續發放500張，春節連假期間則每日發放1,000張，活動一路延續至4月5日，總計將發放31,000張加倍券，讓更多民眾有機會參與、享受回饋。

市府預告，南寮漁港正在整體蛻變中，目前已經投入的設計規劃案就有4案，包含更新老舊浮動碼頭、改善碼頭階梯、阻車緣石及導航燈、汰換全港區路燈，以及新增監視系統，未來工程發包後總經費將超過1.5億元，並已爭取到全額中央代辦經費。此外，重要漁港疏浚作業亦已獲漁業署核定，將以2年8,000萬元經費辦理疏浚工程設計與發包，確保港區使用安全與作業順暢。

高虹安強調，竹風漁市的開幕及加倍券活動只是新竹漁港發展的重要起點。未來市府將以新竹漁港為核心，持續推動觀光與休閒發展。並預告今年暑假將推出為期三週的「新竹漁港生活節」，以音樂表演為主軸，邀請歌手與在地樂團輪番登台；暑假過後，也將接續辦理國際風箏節、啤酒節等活動，透過活動策劃、品牌行銷與場域串聯。她也特別感謝新竹區漁會長期與市府密切合作，從工程協調到營運整備皆扮演關鍵角色，以及本案設計與工程團隊一路專業投入，促成全新直銷中心如期開市。

