南寮漁港「竹風漁市」開幕一半！2樓餐廳區業者氣炸 議員發文幫喊話

記者林盈君／新竹報導

位於新竹市南寮漁港的「竹風漁市」於7日開幕，共有86攤商提供新鮮魚貨，許多民眾都趁春節前來採購，讓攤商非常開心。但由於「只開幕一半」，2樓的餐廳熱食區，還要等到2月底才開幕，導致業者無法在春節期間營業，損失一大筆收入，怒批漁市未將心比心，又批漁市工程未驗收就開放營運，根本獨厚生鮮區的攤商。對此，產發處則表示，已啟動發放100元兌換200元的「加倍券」，活動延續到4月5日，相信之後可帶動買氣。

新竹市南寮漁港「竹風漁市」7日開幕，共有86攤商提供新鮮魚貨。（圖／翻攝畫面）

「竹風漁市」開幕後，新竹市議員劉康彥指出，試營運後發現了一些問題，希望市府儘速改善，首先是海水的抽取量不夠，對於生鮮攤商來說，無法維持水產新鮮度，必須儘速更換馬達；其次，市府提供給攤商的白鐵洗手台，收邊沒有做好，已造成割傷，須全面檢視改善；最後，受西曬影響的攤商應加裝捲簾。

新竹市南寮漁港「竹風漁市」7日開幕，共有86攤商提供新鮮魚貨。（圖／翻攝畫面）

議員劉康彥更提供2建議，他指出「人氣即買氣」，為鼓勵民眾到「竹風漁市」、波光市集消費，認為港區「公有停車格」的停車費應提供優惠，譬如前1小時可免費等等，絕對可以吸引民眾前來。另外，也希望「餐廳區」能在農曆過年前啟用，劉康彥表示，不論是市府、漁會或業者，大家都有一致信念，就是讓顧客買得開心、吃得飽足，促進南寮的觀光經濟，一起打響南寮漁港的品牌。

新竹漁港7日舉辦「竹風漁市啟用典禮」，市長高虹安到場剪綵。（圖／翻攝畫面）

