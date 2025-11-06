南寮直銷中心新館難開張！攤商怨「一拖再拖」
新竹南寮漁港過去人潮滿滿，如今卻空蕩冷清，因為舊漁產直銷中心從10月12日開始全面停業，原本說好新的直銷中心最快10月能亮相，年底前都能完成搬遷重新開業，但進度一拖再拖。攤販苦等復業，市府的承諾在一年之內4度跳票，讓民眾氣炸，就連現場工程也被爆出有多項缺失。
兩公升水桶倒出超澎湃海鮮，厚實飽滿的蟹肉熱氣噴發鮮美海味。新竹南寮漁市場，不少觀光客來到這裡就是為了吃上一口海產，或是挑選新鮮漁獲，每到假日人潮滿滿，但現在卻成了這副模樣。
新的南寮漁港漁產直銷中心，市府原本承諾攤商將在10月底搬進新的市場重新開業，但如今一拖再拖，造成攤販們遲遲無法開張。
攤販：「承辦單位他們講說，可能在寒假之前，盡量讓我們可以進來營運。」
但現在就被踢爆，新直銷中心根本連使用執照都還沒拿到，因此攤商才無法進場營業，引起眾怒。
攤販：「以我們攤位收入損失，一個月20、30萬左右，現在初估兩個月沒有收入，如果再延長2、3個月，生活會有一些傷害。」
市府2025年1月時對外宣稱年中就會完工，卻又在5月改口，力拚7月底可以拿到使用執照，沒想到才過沒多久，9月市府官網又說，能在10月底全新亮相，如今又有新的說法，將會在明年1月啟用。
一年之內四度改口，讓攤商怎能接受，攤商痛批這裡蓋了5年，依舊沒有改善排水問題，樓梯搖晃，動線混亂。
攤販：「設計都不回應我們，這是比較傷腦筋的問題，你不回應我們，我們不知道後續怎樣處理。」
民眾vs.記者：「（這邊沒開會不會覺得不方便），會啊，本來想買，現在都沒辦法買。」
過去有29年歷史的漁產品直銷中心，是當地最重要的觀光重心，如今開業一再延宕，倘若今年冬天無法正式啟用，攤商要怎麼度過這個寒冬。
