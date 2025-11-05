南屯三姊妹 勤耕福田相互成就

台中靜思堂的環保站，有三位志工，都是同年齡，感情很好，也很有默契，相互補位，因為場地需要復原，三人都是留到最後，把鋪在地板上的大帆布擦乾淨，才能收起來。她們說都是屬牛的，很耐操，越做越開心。

台中靜思堂環保站，每星期三是大環保日，志工忙著分類，在寶特瓶區中央的這三位，是南屯三姊妹。

「77，77歲，我們是三隻牛。」

這麼巧，三人都同年生，也都屬牛，很有默契，相互補位。

慈濟志工 施春芳：「哪裡需要，就請她們來幫忙，大家一起做，才有個力量，一個人沒辦法。」

因為環保站在靜思堂樓下，清潔工作要確實，每次環保做完，三人就留下來整理場地。

培訓志工 王蔡鳳：「我們要拖地啊，第一遍，第二遍，再來，地板第三遍，要弄乾才可以收起來，要乾淨。」

其中這位王蔡鳳，五年前因為鄭採蕊師姊的邀約，來做環保，越做越歡喜，今年也參加培訓。

培訓志工 王蔡鳳：「他們做的事情都是對的，那我就繼續做。」

慈濟志工 鄭採蕊：「我每天來這，做都很快樂。」

很高興能來到慈濟，三姊妹同心協力，環保路上快樂行。

