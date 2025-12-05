南屯人氣麵線糊推薦 現炸臭豆腐完美搭配 巷弄小吃必吃組合

台中人氣麵線首選，保留十五年老味道的南屯巷弄小吃（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

南屯在地美食 一段從家庭開始的十五年故事

從柴魚湯頭到素食高湯，從單一配料到豐富盲盒式組合，這間老店用慢節奏改變你對台式小吃的想像。

在被譽為「南屯在地美食重鎮」的台中南屯區，有一間默默經營超過十五年讓無數老饕念念不忘的銅板的小吃店台中欣興臭豆腐麵線糊。這家南屯人氣小吃隱身在東興路上，沒有華麗裝潢，卻以真材實料與時間熬出的深厚底蘊，成為不少人心中「南屯隱藏版小吃」。店主第二代老闆表示，這不只是家族事業，更是一份回家的承諾與責任。

廣告 廣告

台中平價小吃推薦，小資族最愛的銅板美食（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

台中南屯臭豆腐 父子交棒背後的心意與堅持

「那時候爸爸一個人在做，我在外地工作，沒辦法照顧他，也覺得這家店的味道不能消失。」回憶起七年前決定返鄉的契機，台中欣興臭豆腐麵線糊第二代老闆語氣平靜卻蘊含決心。接手後，他選擇獨力撐起整間店，延續父親的腳步，對他而言，這份傳承不只是延續家業，更是守護「南屯在地美食」記憶的使命。

他在保留傳統風味的同時，也融入現代食安觀念與烹調細節，也加入屬於自己的創新堅持。他強調：「無論食材怎麼變，『安全衛生』這四個字，是我們不變的底線。」這句話是他每天重複檢視的原則。從挑選油品、每日備料到炸臭豆腐的油溫控制，每一個細節都不馬虎。

南屯素食友善小吃，客製化配料讓每位食客都能安心選擇（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

南屯人氣麵線 素湯頭升級 讓老味道更清爽



傳統的麵線糊使用柴魚湯頭，台中欣興臭豆腐麵線糊選擇走出自己的路。第二代老闆延續職人精神，改以蔬菜、昆布與素海鮮長時間熬煮湯底，讓這道南屯人氣麵線呈現出更清爽、自然的甘甜風味，也更貼近現代人講求健康、少油少鹽的飲食需求。這樣的湯頭不只對素食者友善，也讓許多熟悉台中麵線糊攤的老顧客重新體會到「傳統小吃的新味道」。



老闆說：「我們希望每一碗麵線都能讓人安心，也吃得更舒服。」

想找南屯手工泡菜推薦？這家的獨家滋味讓人一吃就記住（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

南屯炸臭豆腐 盲盒式創意吃法 打破想像



把創意藏進臭豆腐裡，一口咬下是驚喜，也是職人巧思。作為店內另一大主打，台中欣興臭豆腐麵線糊的臭豆腐不走傳統路線，而是以創意手法重新演繹經典。不同於一般「炸完加泡菜」的作法，這裡的南屯炸臭豆腐會在中心挖洞填料，放入米血、腰果、杏鮑菇、蝦仁等多種配料，創造出如「臭豆腐盲盒」般的驚喜感。



這樣的巧思不僅提升層次口感，也讓熟悉的台式小吃多了玩味與驚喜。許多饕客特地為了這份創新前來嚐鮮，稱它是「南屯晚餐宵夜必吃」的首選之一。在保留外酥內嫩的經典風味之餘，台中欣興臭豆腐麵線糊也用這份創意讓人看到老字號店家的新態度，在傳統與創新之間，穩穩走出屬於自己的節奏與風格。



回來接手後 他都遇到哪些問題？關於這家南屯小吃店 你可能也想知道的事



Q1：台中欣興臭豆腐麵線糊目前的經營模式？

目前店內的備料、烹煮、點餐與經營皆由第二代老闆一人負責。他在父親轉往照顧孫子後，選擇獨立撐起整間店，維持服務節奏與升級餐點品質。



Q2：店裡的南屯特色臭豆腐和其他地方有什麼不同？

這裡的臭豆腐屬於創意進化版，採用挖洞填料的方式，內含多種食材如米血、杏鮑菇、蝦仁等。每塊豆腐現點現炸，外酥內嫩，搭配自製辣醬更具風味。



Q3：為什麼要改成蔬菜湯頭？不是會失去傳統味嗎？

老闆表示，轉為蔬菜與昆布熬煮的素高湯，是希望保留風味的同時，也讓素食者能安心享用。他認為「清爽不等於單調」，反而能讓配料更凸顯。



Q4：這間店的價位會不會比較高？

相對於南屯其他美食來說，這家店仍屬於台中南屯銅板小吃範圍內，保有平實價格，是學生、上班族與家庭客群都能負擔的小吃選擇。



《台中欣興臭豆腐麵線糊》

地址：臺中市南屯區東興路三段125號

連絡電話：04-2323-2098

官方FB：https://rink.cc/66iu7

Google地圖：https://rink.cc/e1a0y

（最新資訊請以商家公告為準）