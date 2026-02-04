南屯寒冬送暖 林秋萬化身「愛心主廚」攜宮廟里長接力送年菜

區公所攜宮廟里長接力送年菜，南屯送暖讓弱勢安心過年。(圖/記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／台中報導】農曆春節將至，家家戶戶準備迎接團圓年節之際，臺中市南屯區公所率先為弱勢族群點亮暖心燈火。南屯區公所今（4）日舉辦「115年寒冬送暖溫馨送年菜及物資活動」，由南屯區長林秋萬象徵性化身「愛心主廚」，攜手在地信仰中心與民間力量，共同為弱勢家庭準備豐盛年菜與生活物資，讓年節關懷從公所出發，將溫暖送進南屯每一個需要的角落。

本次活動整合萬和宮、文昌公廟、水安宮、大興宮、三旺福德祠及東區樂成宮等多間宮廟資源，透過公所平台統籌規劃，將原本分散的愛心物資整合為內容豐富、寓意圓滿的「春節大禮包」，不僅提升物資使用效率，也讓受助家庭能獲得更完整、實質的幫助，感受社會滿滿心意。

南屯區25里里長此次全數動員，化身「愛心大使」，親自將年菜與物資逐戶送達里內弱勢家庭家中，確保每一份善意都能即時送到真正有需要的民眾手中。這份由基層出發的關懷行動，也讓在地服務更貼近民情，展現里鄰系統在社會安全網中的重要角色。

代表市長出席的消防局簡任技正林黎銘肯定南屯區公所的用心與效率，指出區公所不僅是行政服務窗口，更是社會安全體系中的重要節點，透過整合資源與主動關懷，能有效補足社福照顧的最後一哩路，讓弱勢族群在寒冬中仍能感受到社會溫度。

南屯區長林秋萬表示，公所長期致力於串聯宮廟、企業與民間團體資源，建立在地關懷網絡，讓愛心能持續流動。此次寒冬送暖特別感謝各宮廟拋磚引玉，不僅提供實質年菜與物資，更傳遞互助共好的社會價值。他強調，公私協力是提升社會關懷效率的重要模式，未來公所將持續扮演整合平台角色，結合里鄰系統與社會資源，擴大服務量能，打造彼此扶持、溫暖共生的幸福南屯。

活動現場氣氛溫馨熱絡，也展現青年世代的服務熱忱。多位替代役男主動投入物資整理與發放，並以創意騎馬舞帶動氣氛，象徵馬年吉祥與活力。參與役男分享，能在服役期間參與如此有意義的公益行動，是寶貴的生命教育，也讓他們更深刻體會服務社會的價值。

此次春節大禮包內容豐富多元，充分體現各界用心。其中萬和宮捐贈石墨烯暖被，守護長輩寒夜保暖；文昌公廟提供千元全聯禮券，讓家庭可彈性採買生活所需；水安宮、大興宮、三旺福德祠及樂成宮則分別認捐無錫排骨、干貝蘿蔔糕、櫻花蝦米糕與白米等年節佳餚。南屯區公所也貼心準備金絲元蹄、佛跳牆及雙蔘燉雞湯，一桌象徵團圓與祝福的年菜，讓弱勢家庭同樣能享有年節溫暖。

活動結束後，關懷行動並未停歇，而是由里長接力送暖，持續將年菜與物資送至轄內需要協助的家戶，讓愛心不間斷延續至春節前夕。這份從公部門、宗教團體到基層里鄰共同串聯的力量，也具體展現臺中市長盧秀燕「媽媽市長」重視弱勢照顧、強調溫暖治理的施政理念。

今日活動貴賓雲集，包括消防局代表市長到場致意，萬和宮董事長蕭清杰、文昌公廟董事長賴鎭安、水安宮董事長官進富、大興宮主任委員何茂源、三旺福德祠主任委員廖元湖、樂成宮董事長何敏誠派代表與會，另有多位民意代表、南屯區全體里長共同參與，見證這場匯聚善意、溫暖人心的愛心行動。

在寒冬歲末之際，這份來自南屯的集體善意，不僅溫飽了家庭的餐桌，更溫暖了人心，讓「過好年」不只是節慶口號，而是實實在在的幸福感受。

