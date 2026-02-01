南屯市場暗夜惡火！延燒2店面火光沖天 民眾曝：幾天日聞到燒焦味

記者林意筑／台中報導

防人員立即使用鐵割器具破壞鐵門進行搶救。（圖／民眾提供）

台中市南屯區「南屯市場」驚傳暗夜火警！今（1）日凌晨1時許，南興巷內的攤販因不明原因竄出火煙，火勢迅速延燒，火光照亮黑夜。警消人員獲報後出動36人前往救援，發現1層樓鐵皮建築起火燃燒，經架設水線灌救順利撲滅火勢。事後有附近住戶表示，前幾日有聞到電線燒焦味，懷疑恐與起火關鍵有關。

南屯市場的攤販因不明原因竄出火煙，火勢迅速延燒。（圖／民眾提供）

台中市消防局凌晨1時54分許獲報，稱南屯市場內傳出火勢，警消到場時，發現火勢猛烈已延燒至2個店面，消防人員立即使用鐵割器具破壞鐵門進行搶救，燃燒面積約20平方公尺，經部署水線搶救，火勢於2時13分完全撲滅，所幸未造成人員傷亡。

廣告 廣告

火警發生後，有附近民眾表示，前幾日有聞到電線燒焦的味道，懷疑是否因電線走火造成火災，不過確切起火原因仍須待火調人員進一步確認，初估財損將進行調查。

更多三立新聞網報導

小兄弟遭灌藥雙亡！需解剖抽驗體內毒藥物反應 二寶媽僅冷回：忘記了

小兄弟遭狠心母灌藥害死！「2個爸爸」同時現身殯儀館 落寞背影曝光

台中2寶媽灌藥害死2子！大兒子「放寒假重回母懷抱」反遇上死劫

狠心媽灌不明藥害死2子！高大成揭「緩慢折磨」真相：至少2小時才致死

