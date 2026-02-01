南屯市場竄火 知名油飯老店「資豐美食」燒燬

台中南屯市場深夜發生火警，知名油飯老店資豐美食燒燬。（圖／東森新聞）





台中南屯市場深夜發生火警，知名油飯老店資豐美食燒燬，現場還不斷傳出爆炸聲，嚇壞附近民眾。

深夜民宅外頭一片濃煙冒出火光，還不斷傳出爆炸聲，伴隨消防車的警報聲，附近民眾全被嚇壞。目擊民眾：「很像聞到烤鴨的味道，燒焦味。」

消防人員獲報，佈好水線進行灌救，事發就在台中南屯市場一間小吃攤，這一燒，整間店一片焦黑，招牌也被融掉一大半。南屯分隊小隊長柯弘玟：「總共派了6車消防車，2台救護車跟32個消防人員，我們大概在02點11分控制火勢，02點13分撲滅。」

這間小吃店是在地人最愛的油飯專賣店，在地飄香將近60年，也是不少饕客的口袋美食，如今這一燒，恐怕得歇業一陣子。不過詳細起火原因，還有待火調後續釐清。

