南山中學附幼舉辦閱讀讓孩子贏在起跑點的秘密 辦理親職講座

歐陽立中老師與幼兒園家長合影

歐陽立中老師與家長聽眾互動

親子閱讀學習相伴

為了深化幼兒語文能力，並協助家長有效提升親子共讀品質，南山中學附設幼兒園特別邀請知名作家與閱讀推廣人歐陽立中講師，分享其南山幼兒園限定版主題內容—「閱讀，讓孩子贏在起跑點的秘密」。講座不僅傳授家長可立即運用的閱讀技巧，更協助家長建構長期的家庭閱讀計畫，深化幼兒語文與思維發展。

本次講座內容兼具專業性與實用性，最受家長矚目的莫過於講師提出的「八大語調」共讀技巧。透過輕、重、快、慢的語速變化，以及男、女、老、幼的角色聲線模仿，家長在說故事時能賦予更多戲劇張力，讓故事從紙本「走出來」。此方法能有效提升幼兒的專注度，也讓孩子在情境沉浸中更深入理解內容、建立語感。

講座中，花鹿班未希媽媽分享自己平日忙於工作與孩子的才藝課，生活常被「急著趕場」的節奏填滿，往往忽略了親子共讀的重要性。講師提醒，不愛閱讀的父母，養不出愛閱讀的孩子。因此鼓勵家長把閱讀視為家庭文化，而非額外任務，當家長願意以身教參與閱讀，孩子將自然在耳濡目染中建立對閱讀的熱愛。

幼兒園劉主任表示，閱讀是孩子通往世界知識的起點，更是幼兒成長中「最小投資、最大報酬」的學習方式。園方長期重視幼兒語文素養，此次講座更以提升家庭閱讀力為目標，期望讓校園的閱讀文化延伸至家庭，讓家長與孩子共同累積閱讀的深度與廣度。未來，南山中學附設幼兒園將持續深化幼教課程與家庭教育合作，為新北市幼兒教育打造更多優質典範。