南山人壽再創紀錄 定價台灣壽險業首檔海外美元次順位資本債券增發

南山人壽今年稍早於九月成功定價3.95億美元15.5年期海外次順位資本債券，創下最長天期發行的紀錄，受到國際投資人熱烈迴響，發行後市場持續湧現強勁需求。南山人壽昨（5）日再度透過在新加坡註冊成立的全資子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，成功定價2.58億美元的次順位資本債券增發交易，加計前次發行共6.53億美元，完成台灣壽險業界首次於同券次增發。

本次增發交易沿襲前次發行結構，定價水準為美國10年期公債利率加上165個基點或5.733%，較前次發行之新發行利差收窄20個基點，票面利率則維持與前次發行相同之5.875%。

廣告 廣告

南山人壽說，儘管昨日亞洲債券新發行市場相當繁忙，市場仍以踴躍的參與反映對南山人壽的支持，最終訂單簿累積逾9億美元的規模，達到3.5倍的超額認購倍數，創下亞洲發行人海外美元資本債券增發交易亮眼成績。

本次增發發行最終分配86%予亞洲、14%予歐洲。就投資人種類而言，90%分配予資產管理公司和保險公司、6%分配予銀行/金融機構，4%則分配予私人銀行/企業。

金管會保險局2024年3月宣布台灣壽險公司得以透過海外成立的全資SPV發行有到期日的具資本性質債券。南山人壽繼去年首度發行後，今年透過15.5 年期前10.5 年不可贖回的創新發行結構，成功吸引投資人的高度興趣與關注，總計於今年完成6.53億美元的次順位資本債券發行，進一步優化資本架構，為即將於明( 2026) 年接軌台灣 ICS 制度做更充分的準備。

花旗、高盛、滙豐、法國巴黎銀行和瑞銀為本次交易的發行承銷商。

更多品觀點報導

華南銀放送雙11回饋！刷卡分期送刷卡金 台灣Pay綁卡繳地價稅享回饋

星展推網購、旅展血拚攻略！刷卡加碼抽環遊世界大獎 雙11最高回饋18%

