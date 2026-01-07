南山人壽在哥國曝險近630億 引發金融風險關注

保險業對哥倫比亞曝險金額達1385.08億元，其中，南山人壽單一業者曝險達629.12億元(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕外界關注我國金融業對南美國家的曝險狀況及可能風險，民進黨立委郭國文今天質詢透露，截至2025年11月底，保險業對南美洲的哥倫比亞曝險金額達1385.08億元，其中，單一業者曝險達629.12億元；金管會主委彭金隆證實，這家業者確實是南山人壽，但都有依照規定辦理，他也承諾，針對非投資等級債券全面制度化檢討，並於一個月內提交專案報告。

美國日前逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，更點名警告哥倫比亞「要小心點」；彭金隆今天出席立院財委會備詢，外界關注我國金控在委內瑞拉、哥倫比亞兩國曝險狀況。

郭國文質詢指出，根據金管會提供的資料，我國銀行業在委內瑞拉曝險額是145.07億元，其中，單一銀行最大曝險金額有135.51億元，占總額九成以上。

「繼委內瑞拉之後，哥倫比亞也是高風險國，金管會有注意這個風險嗎？」郭國文指出，我國對哥倫比亞的曝險總額超過千億元，高達1393.24億元，風險集中在壽險業；其中，有單一業者最大曝險金額達629.12億元，彭金隆也證實，這家業者就是壽險業者、南山人壽。

至於其他大型金控曝險，包括：富邦金控的187億元、國泰金控的184億元、 中信金163億元等。

郭國文詢問，南美洲的哥倫比亞的主權債已被降到BB 級，代表我們金融業在投資這些高利的垃圾債，但是，為何銀行或壽險業寧願冒風險、投資川普口中的毒梟國家，卻不願把資金回流台灣？

彭金隆指出，這些金控及壽險海外投資，是遵照法規規定辦理，金管會已掌握相關情勢，強調這並非單一事件，未來將從制度面解決，重新檢討對「非投資等級債券的投資比例」、「金額」及「限制」等，並要求業者依會計準則，如實認列預期損失。

彭金隆表示，金管會將加強監管機制，確保金融機構在追求收益的同時，能有效應對信用與匯率風險，他強調，風險、報酬上要兼顧。而郭國文則強調，政府要思考如何協助輔導這些壽險業，減少曝險且引導回來台灣投資。

