南山人壽攜手信義房屋 挺伯拉罕北勢群部落共生計畫

南山人壽與信義房屋今（9）日舉行記者會，宣布南山斥資數百萬元支持為期3年（2025～2027）的「北勢群部落共生計畫」，將協助台中市和平區到苗栗縣泰安鄉14個北勢群泰雅族部落，優化日照及運動中心、吸引部落青年返鄉接受照服員培訓，並連結資源發展特色觀光，落實南山人壽對永續健康的承諾。

北勢群部落共生計畫由伯拉罕共生照顧勞動合作社推動，透過信義房屋的「社區一家，企業同行」共好平台，媒合企業資源投入在地社區，南山人壽為首家響應企業，今日由南山人壽董事長尹崇堯、社區一家發起人暨信義企業集團創辦人周俊吉、信義房屋董事長周耕宇，代表所屬機構簽署合作備忘錄（MOU）。

信義房屋董事長周耕宇(左起)、信義企業集團創辦人暨社區一家發起人周俊吉、南山人壽董事長尹崇堯，9日於南山人壽與信義房屋支持伯拉罕北勢群部落共生計畫之MOU（合作備忘錄）簽署儀式合影。（南山人壽提供）

南山支持伯拉罕計畫，填補原鄉三缺口

南山人壽總經理范文偉於媒體聯訪時解釋，南山2013年展開南山慈善基金醫療關懷計畫，幫助弱勢民眾就醫，2023年延伸到原鄉，伯拉罕部落共生計畫填補南山在原鄉關懷的不足，從過往偏重醫療，擴至文化與經濟層面，有助填補原鄉三缺口：醫療缺口、文化缺口、經濟缺口。

范文偉指出，支持原鄉重點在創造希望感，怎麼讓原鄉的年輕人看到希望。伯拉罕共生照顧勞動合作社目前有80位成員，生了18位小孩，已經看到生生不息的初步成果。南山人壽透過捐助經費，指定用途於日照中心的軟硬提升級、培育照服員，以及繳交保費（照服員責任險、日照中心公共意外責任險、公務車的車險），且將透過3萬名內外勤同仁協助推動生態旅遊，1年會至少帶10個團去當地觀光。

媒體也問南山人壽今年營運展望，范文偉說，為了接軌國際新制度，壽險業很著重在CSM（合約服務邊際，主要為死差益與費差益的折現值），南山今年新契約CSM目標550億元，FYP（初年度保費）目標1000億元。

媒體問南山人壽2026年元旦接軌時的CSM餘額有沒超過3000億元？范文偉說數字沒有公開，至於CSM貢獻稅前盈餘的攤銷率？范文偉說與同業差不多，在6%～7%。

信義房屋顧問謝英哲(左起)、信義房屋董事長周耕宇、信義企業集團創辦人周俊吉、文化部部長李遠、原住民委員會社會福利處處長羅赫踛、南山人壽董事長尹崇堯、南山人壽總經理范文偉，9日出席記者會。（南山人壽提供）

編織出美麗布匹，南山自許當經緯線

伯拉罕北勢群屬於泰雅族部落，南山人壽董事長尹崇堯致詞時表示，泰雅族的傳統當中，編織是重要的藝術形式，編織出美麗的布匹有三個重要元素：穩定的紡織機機座、經緯線、充滿靈魂的編手。信義房屋的社區一家計畫猶如穩定的紡織機機座，伯拉罕北勢群部落共生計畫則是具有靈魂的織者。

尹崇堯說，南山人壽自許是經緯線，希望提供一些資源，在伯拉罕這個充滿靈魂的織者編織之下，能夠將整個不只是地區創生，甚至是青年回鄉的願望，都把它編織在一起，「我們不只是守護原鄉，也希望能夠守護原鄉的文化傳承。」

尹崇堯說，具體來說，南山希望透過三個步驟看到一些成果。一是人才培育，希望培育原鄉青年回到部落擔任照服員，讓原鄉長輩獲得最好照顧；二是優化當地空間，不只是健身空間，甚至一些無障礙空間，來落實整個健康促進觀念；最後也希望推動原鄉的生態旅遊，為之注入經濟動能，「我們相信這不只是部落的經濟，也是部落裡面重要的文化尊嚴。」

