南山人壽支持伯拉罕北勢群部落共生計畫3年 攜手信義房屋關懷原鄉

南山人壽董事長尹崇堯今天宣布，已執行3年的「原鄉關懷列車」計畫將再升級，攜手理念相近的信義房屋，從原鄉健康促進擴大到部落創生，雙方簽署合作備忘錄，由南山人壽支持伯拉罕共生照顧勞動合作社的「北勢群部落共生計畫」，將協助台中市和平區到苗栗縣泰安鄉14個北勢群泰雅族部落，為期3年。

該計畫重點包括優化日照及運動中心；以及提供照護員照護技能與文化導覽課程，吸引部落青年返鄉接受培訓，建立部落在地長照共生服務模式，讓部落耆老可在地安養且維持健康；另外，將發起北勢群生態與泰雅文化參訪行程，提升部落經濟收入，也讓原鄉文化能繼續傳承。

南山人壽總經理范文偉說，原鄉沒有照顧員，沒有年輕人，要他們回鄉的話，要重振原鄉經濟與文化，因此南山跟伯拉罕、信義房屋結合後，一起去補足這三個缺口（醫療、文化、經濟）。

南山預計每年捐款提供給伯拉罕，支持做上述指定項目，另外，南山今年至少會籌組10團參訪，安排員工前往生態文化參訪之旅，再藉由同仁的口碑行銷，擴散到更多人。另外，經費當中也包含提供照護員的責任險、居服員責任險、長照據點的公共意外責任險，以及交通工具的車險等等。

南山人壽長期關注健康不平等議題，從2013年展開「南山慈善基金醫療關懷計畫」，透過全台合作的醫療院所，幫助經濟有困難的民眾能安心就醫，至今已協助超過4.7萬位經濟弱勢民眾。

2023年南山人壽將醫療關懷延伸到原鄉，啟動「原鄉關懷列車」，3年下來，共前進15個原鄉、30個部落，動員逾600人次的義工，以改善部落醫療設備、強化民眾健康意識、串聯健康資源到原鄉等三項行動，服務逾6萬人次的原鄉民眾，協助接受義診及健康檢查，宣導健康生活與疾病預防，支持經濟有困難或高齡長者到醫院就醫等。

例如2025年南山人壽原鄉列車針對部落長輩，提供失智檢測與觀念宣導，有480位長輩接受篩檢，其中發現約16%受檢長者有疑似失智的風險，後續即由在地醫療照護團隊進一步關懷或安排做更詳細的檢查。

這次透過支持2024年信義房屋「社區一家」楷模獎的伯拉罕部落共生計畫，作為南山人壽原鄉關懷列車的「再升級」，從「健康」、「醫療」，擴大到「人才」、「經濟」與「文化」層面，主要是看見部落因為人力不足、交通不便，讓當地失能者無法獲得適當的照護，同時台灣部落珍貴的文化，也因年輕人離鄉、長者逐漸淍零，而有失傳的危機。

信義房屋則是在2004年發起「社區一家」計畫，投身社區營造，希望集眾智、合眾力，成為關鍵改造力量；2026年首次擴大邀請各大企業一起參與，南山人壽成為首家響應的企業。

南山人壽說，此計畫符合南山「揪團」存社會健康資本的企業目標，也是一種強強聯手、溫暖接棒，希望此共好的精神不斷延續，成為社會穩定向前的力量。

