南山人壽永續健康趨勢論壇 揭開失智預防新篇章

南山人壽11月19日在台中舉辦「永續健康趨勢論壇」，以「百歲人生 有備而來」為主題，聚焦失智症預防與健康促進，邀請台灣失智症協會理事長徐文俊、長庚毒物實驗室兼任護理師譚敦慈、工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟副秘書長胡紀平發表專題演講，從保險、生活習慣、飲食、醫療照護等面向，探討如何實現健康長壽的永續目標，攜手各界揭開失智預防新篇章，打造失智友善社會。

南山人壽從保險與風險管理的角度出發，帶領國人積極迎接百歲人生，9月邀請英國長壽經濟權威、現任倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特(Andrew J. Scott)親自來台，分享全球長壽新趨勢，Andrew教授提出「第二次長壽革命」到來，生命歷程將朝向多階段、多角色發展的觀點，呼籲每個人為自己的百歲人生作好準備。

失智海嘯來襲，根據衛生福利部統計，推估國內失智人口已突破30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨年齡層增加呈倍增趨勢，失智帶來的照護需求與家庭壓力同步升高。南山人壽總經理范文偉指出，失智症的醫療支出與照顧成本高於其他疾病，每個人不分年齡，都需要積極為將來做準備，並且將焦點放在「健康老化」。呼籲民眾面對百歲人生，必須備足三大拼圖：健康身體、完善財務規劃，以及充實社交生活，不只活得久，也要活得好！

為幫助民眾面對「百歲人生」新挑戰，范文偉表示，南山人壽作為永續健康領航者，將設計更貼近民眾日常需求的外溢保單，同時讓外溢獎勵更具多元性；此外，南山人壽已逐步將終身險的保障年齡拉高至100歲，滿足長壽社會的保障需求；未來也將透過申設健康服務子公司，強化南山人壽「健康守護圈」的服務力度，更有效地幫助保戶解決健康問題。

不良的生活習慣可能導致失智症發生，為提升國人健康意識，今年，南山人壽與工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟共同發布《2025永續健康白皮書》，揭示國人生活習慣趨勢調查結果，並爬梳醫學文獻探討生活習慣與疾病的關聯。

工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟副秘書長胡紀平於論壇分享調查結果，指出包含缺牙、聽力障礙、塑膠微粒等皆是失智相關的危險因子，同時有40%的失智風險可以透過良好生活習慣避免。此外，也與民眾分享芬蘭FINGER模式與照護經驗，期盼在台灣構建完整的失智症防治與照護體系。

