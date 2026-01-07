南山人壽：持有哥倫比亞債券622億 對財務影響有限

（中央社記者蘇思云台北7日電）國際政經局勢變化大，金融業在哥倫比亞、委內瑞拉曝險引起關注。南山人壽今天表示，目前所持有的哥倫比亞債券帳面價約為新台幣622億元，且全數為美元計價的主權及類主權債券，占公司總資產規模比重非常低，對南山人壽整體財務影響範圍有限。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

民進黨立委李坤城關注台灣金融業在哥倫比亞、委內瑞拉的整體曝險狀況，彭金隆表示，金管會統計銀行、證券期貨、保險業等金融三業在委內瑞拉、哥倫比亞合計曝險1538.31億元，主要是保險業在哥倫比亞1385.08億元，銀行業在哥倫比亞曝險8.16億元、委內瑞拉曝險145.07億元，並證實南山人壽曝險逾600億元。

南山人壽今天說明，目前持有的哥倫比亞債券帳面價約為新台幣622億元，且全數為美元計價的主權及類主權債券，占公司總資產規模比重非常低，對南山人壽整體財務影響範圍有限。

南山人壽指出，哥倫比亞是拉丁美洲第4大經濟體，也是重要產油國家，近年受惠國際油價持續處於高檔，且哥倫比亞央行採取降息的寬鬆刺激政策，支撐經濟成長力道穩健，自2010年至今，該國平均年經濟增長率為3.6%。

南山人壽說，哥倫比亞外匯存底規模達570億美元，在拉丁美洲國家中僅次墨西哥與巴西，且過去未曾發生債務違約事件，外債償付能力也屬穩健，整體評估該國信用無虞。目前穆迪評級仍將哥倫比亞主權信評維持在投資等級的Baa3，且展望為穩定。

南山人壽整體財務狀況穩健，公司財務實力評等為標準普爾A-及惠譽A-，清償能力指標符合法令規範。壽險業經營向來以長期穩健為原則，所持有的資產主要是以長期持有為目的，且主要為信用品質良好的固定收益資產為主，國際信用評級平均長年維持在A，並透過資產配置有效分散風險，持續優化資產負債管理。

南山人壽指出，後續持續關注整體國際政經市場狀況，動態調整投資配置，並作好風險控管機制與適時提出因應對策，以維持整體財務狀況穩定。（編輯：林淑媛）1150107