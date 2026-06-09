南山人壽「百歲人生 有備而來論壇」 專家建議這樣解鎖長壽紅利

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南山人壽連續第二年舉辦「百歲人生有備而來論壇」，論壇今（9）日於臺北國際會議中心盛大登場，吸引逾千位民眾參與。論壇特別邀請全球長壽預防醫學領域的重要專家、英國倫敦國王學院老化研究中心顧問Michael Sagner發表專講，他從慢性病、三高與代謝問題切入，解析長壽時代下，健康管理如何從「生病後治療」轉向「提前預防」，並指出，良好的生活習慣是成本最低、效果最佳的健康投資，包括均衡營養、規律運動、充足睡眠、壓力管理與社會連結等。

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瑞士長壽財務顧問公司Wellthspan Advisory創辦人Nadine Esposito則從健康與財務交會的角度切入，提出具啟發性的「長壽素養（Longevity Literacy）」概念。她指出，現代人活得比過去任何世代都更久，因此更需要及早為健康與財務做好準備，而財務韌性（Wealth）與健康韌性（Health）必須同步提升，才能真正支撐長壽時代的生活品質。

她並建議，應將人生視為一項長期投資組合，越早投入運動、營養、預防醫學與財務規劃，未來獲得的健康紅利與財務效益將更可觀。

南山人壽總經理范文偉表示，面對百歲人生，傳統以80歲為基礎的財務模型已不足以因應未來需求，退休準備必須將「通膨」與「家庭整體財務韌性」納入長期規劃，並從現在起，將保險視為一種「百歲人生的投資」，在長壽時代才能活得健康又富足。

鄧雯心醫師則從醫學角度剖析代謝疾病的複雜性，指出影響代謝健康的因素環環相扣，並倡議透過飲食調整、壓力管理及建立穩定運動習慣，重新掌握健康主導權。

藝人邰智源則以自身經歷分享，當人生不再只是線性向前，如何在轉變與壓力中找到平衡，建立支持自己持續前行的「社會調節力」，以深入淺出的方式鼓勵民眾實際採取行動、改變生活。

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