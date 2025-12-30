南山公墓C區重啟遷葬規劃

南山公墓文資調查告一段落，民政局將從無爭議的Ｃ區進行遷葬規劃，預計明年底完成。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

南山公墓重新規劃案目前已有新進度。民政局表示，目前Ｃ區將重啟遷葬規劃，預計明年底完成，屆時交由工務局闢建停車場和廣場，另外，民眾逐漸接受樹葬觀念，比例占逝者一成二，民政局也規劃於白河和安南區設置植存區，推動環保葬。

南山公墓案讓該區規劃案停頓多年，目前文資調查已接近尾聲，民政局從最無爭議，也最接近殯葬設施和住宅區的Ｃ區開始規劃，該區內約有一千七百座墓，其中七八九座仍埋設先人遺骨，其餘為空墓，將公告通知遷葬，預計明年度將可完成遷葬作業，因該區為公兒用地，屆時將先行闢建為廣場和停車場。

另大Ｓ採植葬方式，也讓更多家庭願意接受，台南目前有大內和仁德兩處植存區，大內已翻土，目前仍約有五成空間可供使用，民政局則超前部署。局長姜淋煌表示，包括白河和安南區都將設置，明年度先行規劃白河公墓區。至於環保葬另外的海葬部分，南部民眾接受度仍偏低。

民政局也在殯葬管理制度與公共服務持續精進，包括設施設備優化、服務流程精進與管理制度完善，回應市民治喪需求，包括南區第一火化場順利落成啟用、新營福園擴建工程。