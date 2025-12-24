南山截水溝三期 經部允諾推動

立法院經濟委員會24日前往台中考察南山截水溝第三期工程，立委楊瓊瓔等人呼籲中央盡速核定72.7億元經費，完成海線防洪最後一哩路，獲經濟部次長賴建信肯定，並允諾會持續推動改善工程。

南山截水溝是台中海線地區最重要的防洪設施之一，目前已投入約50億元完成一、二期工程，安良港排水與山腳排水周邊多年來動輒淹水的情況已明顯改善，但第三期計畫至今仍未核定，成了沙鹿、梧棲、龍井一帶防洪的「最後缺口」。

台中市水利局簡報指出，南山截水溝第三期工程整治長度約2.9公里，從北勢溪延伸至竹林北溪，總經費72.7億元，其中用地費31.8億元、工程費40.9億元，規畫分兩階段推動。

第一階段預計民國115至118年度，先完成從北勢溪到沙田路與光華路交叉口上游約300公尺，經費約28億元；第二階段則於119年後推進至竹林北溪，經費約44.7億元，分年完成整體治理。

楊瓊瓔表示，南山截水溝上下游影響人口超過12萬人，幾乎占海線一半人口，近年極端氣候加劇，若有災情都集中還未整治完成區段，尤其是沙鹿車站周邊及市區低窪地區，她呼籲中央正視地方防汛壓力，盡速核定第三期工程經費，補齊海線防洪的最後一哩路。

台中市副議長顏莉敏也在考察中直言，沙鹿、龍井、梧棲多年來反覆淹水，地方承受極大壓力，若中央再拖延，面對未來更劇烈的降雨，只會讓災情雪上加霜。她與立委顏寬恒共同呼籲經濟部水利署加快核定計畫，讓地方政府能依期程分段施工，避免「做一半、防一半」。

對此，經濟部次長賴建信給予正面回應，他提到，中央同樣高度重視治水工程，後續推動第三期整治時，也須同步改善道路側溝等排水系統，才能達到整體、系統性的防洪效果。