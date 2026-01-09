南山攜信義房屋 挺伯拉罕北勢群部落共生

▲南山人壽與信義房屋今（9）日簽署合作備忘錄，共同關懷原鄉創生與永續健康。（圖／南山人壽提供）

[NOWnews今日新聞] 南山人壽董事長尹崇堯今（9）日宣布，已執行3年的「原鄉關懷列車」計畫將再升級，攜手理念相近的信義房屋，從原鄉健康促進擴大到部落創生，雙方簽署合作備忘錄（MOU），由南山人壽支持伯拉罕共生照顧勞動合作社的「北勢群部落共生計畫」，將協助台中市和平區到苗栗縣泰安鄉14個北勢群泰雅族部落，優化日照及運動中心，建立部落在地長照共生服務模式；促進部落合作，連結資源發展特色觀光，提升部落經濟收入，也讓原鄉文化能繼續傳承，亦落實南山人壽對永續健康的承諾。

依據內政部的統計，2024年國人平均壽命80.77歲，男性平均壽命則是77.42歲、女性84.3歲。但同時間全國原住民平均壽命73.23歲，比全體國人少了7.5歲，全國男性原住民平均壽命68.65歲，更比一般男性國人少8.77歲，這樣的健康不平等，到山地部落更為嚴重。

山地原住民平均壽命71.77歲，山地男性原住民平均壽命更降到67.04歲，與一般男性國人差距整整10.38歲，主要就是醫療資源不足、就醫不便利，若天災毀損部落聯外道路，更加重不便利性。因此，南山人壽原鄉醫療關懷列車希望透過企業的力量，儘可能消弭原鄉的健康不平等問題。

南山人壽長期關注健康不平等議題，從2013年展開「南山慈善基金醫療關懷計畫」，透過全台合作的醫療院所，幫助經濟有困難的民眾能安心就醫，至今已協助超過4.7萬位經濟弱勢民眾。2023年南山人壽將醫療關懷延伸到原鄉，啟動「原鄉關懷列車」，3年下來，共前進15個原鄉、30個部落，動員逾600人次的義工，以改善部落醫療設備、強化民眾健康意識、串聯健康資源到原鄉等3項行動，服務逾6萬人次的原鄉民眾，協助其接受義診及健康檢查，宣導健康生活與疾病預防，支持經濟有困難或高齡長者到醫院就醫等。

2025年南山人壽原鄉列車針對部落長輩，提供失智檢測與觀念宣導，有480位長輩接受篩檢，其中發現約16%受檢長者有疑似失智的風險，後續即由在地醫療照護團隊進一步關懷或安排做更詳細的檢查。這次透過支持2024年信義房屋「社區一家」楷模獎的伯拉罕部落共生計畫，作為南山人壽原鄉關懷列車的「再升級」，從「健康」、「醫療」，擴大到「人才」、「經濟」與「文化」層面，主要是看見部落因為人力不足、交通不便，讓當地失能者無法獲得適當的照護，同時台灣部落珍貴的文化，也因年輕人離鄉、長者逐漸凋零，而有失傳的危機。

南山人壽表示，希望透過伯拉罕的北勢群部落共生計畫，針對部落青年回鄉，提供照護員照顧技能與文化導覽課程，作為人才培育計畫，希望能為部落培育更充足的長照人員，讓長者能在地照護，恢復健康；其次是南山人壽將發起北勢群生態與泰雅文化參訪行程，讓更多人能看見泰雅族秘境之美，欣賞電影拍攝場景的山蘇森林，與雪山環線步道的桃花、櫻花、楓葉等自然景觀，並可享受部落美食、體驗部落文化，希望增加在地收入，提供回鄉青年更穩定的經濟收入，也讓部落文化得以傳承。

南山人壽董事長尹崇堯去年11月率團親赴巴西貝倫參加聯合國氣候變化綱要公約下的第30屆締約方會議（COP 30)，會中提到原鄉健康不平等情況，加上氣候變遷更加劇此問題，據研究從2006年到2020年，台灣因為極端氣候造成的重大災害，有43%都直接衝擊原住民區域，讓原本因城鄉差距等因素造成的經濟不平等，在天災之後更為嚴重。

信義房屋在2004年發起「社區一家」計畫，投身社區營造，希望集眾智、合眾力，成為關鍵改造力量，給人們美好家園，及里仁為美的台灣，與保險集眾人力量，協助最需要者的精神相仿，2026年首次擴大邀請各大企業一起參與，南山人壽成為首家響應的企業，亦是因為此計畫符合南山人壽「揪團」存社會健康資本的企業目標，也是一種強強聯手、溫暖接棒，希望此共好的精神不斷延續，成為社會穩定向前的力量。

