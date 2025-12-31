南山產物公平待客連四年名列前25% 保戶服務榮獲保卓獎金質獎肯定

在金融業日益重視服務品質與客戶權益保障的趨勢下，公平待客與申訴管理已成為重要指標，而南山產物今年在金管會公平待客評核中，再次名列前25%，為產險業中唯一連續四年獲此殊榮；同時，也再度通過ISO 10002客戶申訴處理管理系統驗證，連續三年取得國際標準認證，彰顯南山產物重視客戶意見，透過制度化規劃，完整建立包括受理、分派、處理與回饋的完整作業流程，並確保客戶意見能被妥善記錄、追蹤與回應，並回饋至內部作業與管理層，持續優化保戶服務。



在重視保戶服務品質的前提下，南山產物持續檢視並優化既有作業流程，推動多項具體作為，包括導入智慧客服系統，提升案件回應效率與流程透明度，強化整體服務運作，相關作為獲得外界肯定，並榮獲保險卓越獎「保戶服務卓越獎」金質獎。其中，防詐騙更是公司近年高度重視的重點之一，除率先啟用產險業首個企業轉數簡碼「68899」，亦於官網建置防詐專區與互動測驗，協助消費者辨識詐騙風險，提升保戶權益保障。



同時，在高齡友善服務方面，南山產物目前已有超過400位客服與理賠人員完成「失智友善天使」認證，全台26個服務據點亦取得失智友善組織認證；官網也設置「多國語言車險保戶重要權益專區」，協助不同族群清楚掌握保險保障內容與注意事項，降低資訊理解與使用門檻。另外，推出國內首張「社會福利團體與機構專業責任保險」，榮獲國家品牌玉山獎全國首獎；建置「微型保險理賠優先機制」獲得台灣永續行動獎(TSAA)的金級獎肯定，展現多元面向推動金融友善。



透過公平待客制度的落實、申訴管理機制的穩定運作，以及多元保戶服務行動的推進，南山產物將持續累積具體成果，並作為後續檢視服務品質與治理作業、持續優化的重要基礎。