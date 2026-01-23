南山產物「來電・保平安」 一通電話投保旅綜險

記者鄭賽梅／臺北報導

許多民眾一年內安排多次海外行程，且隨著國定假期增加，短天期出國更具彈性，也使旅遊投保需求轉為高頻。南山產物因應旅遊型態轉變，推出「來電・保平安」投保旅綜險新服務，保戶只要在先透過業務員完成一次性資料約定，後續每次出國前僅需撥打一通電話，即使無法上網，也可及時完成投保作業。

該服務開放主會員及其配偶、父母、子女等親屬會員一併納入約定範圍，不論由主會員或親屬會員來電，經身分確認後，即可針對當次實際出國成員完成投保安排，避免因家庭成員出國情況不同而增加投保作業負擔。

南山產物表示，隨著出國行程日趨彈性化，不少民眾僅在短時間內決定出國，行前準備時間相對壓縮，若每次皆需重新填寫資料、確認投保內容與付款方式，容易增加投保負擔。「來電・保平安」透過事前完成資料與付款設定，將後續投保流程濃縮為一次電話即可完成，有助於降低高頻出國族群的投保門檻，避免因時間不足而延誤保障規劃。

因應出國頻率提高，旅遊保險規劃也更需要兼顧保障完整性。南山產物指出，民眾可搭配旅遊綜合保險商品「金平安PRO 5」，一次涵蓋常見旅遊風險，保障額度最高可達2000萬元，並包含人身意外、海外突發疾病醫療及旅程不便等保障內容。海外突發疾病醫療亦納入法定傳染病，並提供返國後持續住院治療給付，協助民眾因應出國期間可能面臨的醫療與行程變動風險。

南山產物表示，透過「來電・保平安」服務，期望讓旅遊保險投保流程更貼近民眾實際出國安排，在出國變得更頻繁的情況下，仍能即時完成保障規劃；未來也將持續優化投保服務體驗，強化便利性與實用性。