南島共生系列首部曲《原藝共聲》登場 以藝術展現共生共榮的臺灣文化風景
【記者張嘉誠／綜合報導】
由市府原民會、文化局及台灣美術文化交流協會共同主辦的「南島共生系列」首部曲《原藝共聲—台灣文化美術交流展》，將於115年6月6日至7月5日在臺中市港區藝術中心展覽室B展出。展覽以「文化扎根，共生而行（Rooted in Culture, Growing Together）」為核心精神，透過藝術作為文化交流與對話的媒介，展現多元文化相互理解、彼此尊重與共榮發展的價值。作為「南島共生系列」的開端，本次展覽邀集來自不同族群與創作領域的藝術家共同參與，展出作品涵蓋繪畫、木雕、陶藝、編織、皮革工藝、漆藝、雕塑、書法及複合媒材等多元形式，展現臺灣豐富多元的藝術樣貌與創作能量。
市府原民會指出，此次展覽不僅是臺中市原住民族文化館115年度首檔主題特展，並以「走出館舍、走入城市」模式，將展覽移至臺中市港區藝術中心辦理。透過將原住民族文化帶入大型公共藝文場館，讓更多民眾有機會接觸原住民族藝術創作與文化內涵，展現原住民族文化與當代藝術交流對話的多元樣貌，也開創文化館文化推廣的新里程碑。
此次展覽匯聚來自賽德克族、排灣族、卑南族、太魯閣族、泰雅族及布農族等族群的原住民族藝術家共同參與，包括賽德克族編織工藝師余美玲Maluda Awi、排灣族木雕工藝師黃國佑Sakuliw Paculilj、卑南族陶藝家何丹秀麗Avayan Yasiku、太魯閣族漆藝家曾一郎Doriq Nisak、泰雅族畫家林春節Lang Pasang、布農族畫家全秀玲Ali Maququ、泰雅族漆藝家䔋蘊伊外兒Saun Iway及排灣族皮雕家噶菈Kaljalju等，共同透過藝術創作呈現原住民族文化的深厚底蘊與當代創新能量。
台灣美術文化交流協會表示，協會由旅美雕塑家楊平猷領軍，匯聚眾多藝術名家。成員包括新加坡藝術家黃意會、已故陶藝大師李亮一、彩墨名家鍾俊雄，以及多位為永久免審查及曾擔任各地方美展評審委員、藝文團體理事長之藝術家。其中包括書畫名家蕭世瓊、陳士侯、沈建龍，雕塑家余燈銓，漆藝家黃永祥，陶藝家陳文濱、陳維銓、陳義能，以及排灣族拍刺紋身文化傳承者宋海華Cudjuy Patjidres等。
市府原民會指出，作為臺中市原住民族文化館115年度首檔主題特展，《原藝共聲－台灣美術文化交流展》開幕活動於6月6日下午2時舉行，邀請國立中興大學原住民族學生社團「原漾社」帶來〈茂林情歌〉、〈歌舞昇平〉及〈離情〉等精彩演出為展覽揭開序幕。
展覽期間亦規劃排灣族、卑南族及賽德克族文化體驗活動，透過皮革工藝、捏陶及編織等實作課程，帶領民眾認識原住民族文化特色與工藝智慧。相關活動資訊請至「臺中市原住民族文化館」Facebook粉絲專頁查詢。
當日活動，市府原民會主委楊馨怡、臺中市港區藝術中心主任柯丁祺、台灣美術文化交流協會理事長楊志文、市議員吳建德、古秀英、王立任及楊典忠、原住民族委員會原住民族文化發展中心組長文高一、清水區公所人文科科長馬維章、中市警察局清水分局長鄭鴻文、總統府國策顧問王康秀絹、台中市博屋瑪國小校長比令亞布、槺榔國民小學校長王勝忠、國立自然科學博物館博士陳叔倬、國立歷史博物館前主秘徐天福、東海大學原資中心主任黎芸靈、台灣原住民編織發展協會理事長黃聖哲、臺中市原住民婦女會理事長呂秀惠、台中市原住民族金峰卡澤塔斯協會頭目林本仲、中華方圓茶文化學會理事長顏晴玉、港區藝術文化基金會董事蔡玉釵等單位皆到場共襄盛舉；立法院副院長江啟臣、立法委員盧縣一、蔡其昌、臺中市議會副議長顏莉敏、議員陳廷秀及國立中興大學原資中心也派代表參與。
其他人也在看
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
《鐵拳教育》爆紅有台灣演員！Rina「驚人背景」曝光嗨喊：沒被剪掉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後迅速席捲全球排行榜，不僅登上包含台灣25個國家及地區收視冠軍，更在南韓教育界掀起熱烈討論。如今劇中台灣演員也身分曝光，10日一名台灣女孩Rina發文自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落中，雖然沒任何台詞，但有些清楚拍到正臉，讓她開心直呼：「OMG大家～我也是算上過Netflix第一名的人了」。
蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
秀英14年戀情告吹！孝淵1個月前已喊「少時下一個結婚是我」 網驚：早知道了？
韓國夯團少女時代成員秀英昨（9日）震撼宣布，已與交往14年的演員男友鄭敬淏分手，消息震驚演藝圈。只是兩人都對分手時間點三緘其口，也讓外界聚焦到秀英團友孝淵，1個月前登上劉在錫的節目時，曾聊到的結婚話題！
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
胡瓜收2000萬法拉利金主揭曉 突爆小禎、蔡秋鳳患有同症狀
【緯來新聞網】胡瓜領軍的演唱會《鑽石舞台之夜》即將回到北流開演，今（9日）和主持群康康、賴慧如、小禎
南部才吃得到？鹹酥雞「20元炸物」爆紅，北部人一吃驚豔：脆到像餅乾
南北飲食文化大戰再起！北部網友南下台南驚見鹹酥雞攤有「20元炸蛋餅皮」，一吃驚呼脆到像餅乾、徹底顛覆想像。貼文引來中南部老饕瘋狂推爆，認證是當地必點的隱藏版高CP值神物。討論串更意外掀起全台鹹酥雞創意
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
基隆「4.5星秘境旅宿」7月熄燈 大票人錯愕：唯一的新飯店倒了
海洋科技博物館（海科館）車站旁的「HOTEL BEGINS 倉箱蜜境文旅」為基隆特色旅宿之一，它緊鄰山區又靠海，並將基隆在地生態、文化結合，在Google上有4.5顆星好評。如今業者官方臉書公告，飯店將在2026年7月15日結束營運，讓不少住過的人感嘆「上週才剛入住，沒想到就要歇業了」、「基隆唯一的新飯店竟然就這樣倒了」。
胡瓜67歲生日收到2千萬驚喜大禮 神秘金主身份曝光了
由綜藝天王胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於9月26、27日前進台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定場，兩天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸演出。剛歡度67歲生日的胡瓜今天與康康、翁立友、賴慧如、曾心梅等藝人出席記者會，他的愛女小禎也將加入主持陣容，父女有望同台高歌。
如何辨識台灣人？大阪妹曝「講這2個字」秒露餡 2.6萬人笑翻
台灣人出國旅遊時，常因講中文而被誤認為來自中國大陸，但究竟有沒有什麼方法能讓外國人快速分辨台灣人？一名在台灣工作的日本大阪女生分享，若聽到有人脫口而出「切西瓜」或是結帳時說「LINE Pay」，幾乎就能判斷對方來自台灣。影片曝光後掀起熱議，不少網友也紛紛分享自己心中的「台灣人辨識密碼」。
黃山料遭公審「史上最難看」！陳沂揪6年前1互動：瑟瑟發抖
娛樂中心／周希雯報導台灣作家黃山料曾蟬聯多年書店暢銷冠軍，也常在社群分享「心靈雞湯」，不過其文筆長期引發兩極評價；近日更被YouTuber多米多羅拍片公審，點出劇情重複、文筆薄弱且內容空泛，「根本史上最難看」。該說法引發不少網友共鳴，網紅陳沂也點頭表示，「我覺得多米多羅說得很好，黃山料就是那淺淺的池塘，但能在倒映中看到自己」。
年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，意外觸動了他的內心深處，讓他有感而發。蔡維歆
林襄續愛馬傑森1／林襄、馬傑森無罩約會全紀錄 十指緊扣過馬路超甜密
就本刊直擊6月1日林襄、馬傑森的約會現場，這對「昔日情侶」先是一前一後，接著很快就並肩同行，往縣民大道的方向步行。雖然穿搭刻意掩人耳目，不過大手牽著小手十指緊扣！穿越路口時也沒有鬆開，彼此肢體的互動比裝扮更難藏。
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
《冬季戀歌》裴勇浚近況曝！和朴信惠夫妻遊新加坡 她懷二胎大肚子現身
韓流巨星裴勇浚與妻子朴秀真、演員朴信惠與丈夫崔泰俊，被目擊一同現身新加坡旅行，引發關注。據韓媒報導，兩對明星夫妻於7日下午被民眾目擊現身新加坡樟宜機場，當時皆是與孩子一同出遊，畫面曝光後也引起討論。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
郭忠祐拒拍吻戲惹怒導演！傳因肢體接觸障礙拒絕 連帶影響同劇女星
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導男星郭忠祐日前傳出與黃西田的女兒黃露瑤傳出戀情，但雙方並沒有坦承戀情。而如今正在拍攝8點檔的郭忠祐被傳出因為不願意拍...
黃仁勳錄韓綜新片段曝光！下車「十指緊扣」牽愛妻進場 超甜互動全被拍
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日訪問南韓，除了與政商界人士會面外，也首度挑戰綜藝節目，登上人氣談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》。節目8日公開最新預告，除了黃仁勳大秀舞步、分享人生經驗外，愛妻Lori也驚喜入鏡，夫妻倆同框畫面立刻掀起討論。