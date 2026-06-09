南島共生系列首部曲《原藝共聲》登場 以藝術展現共生共榮的臺灣文化風景

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圖:中市府原民會主委致詞。(圖/臺中市政府原民會提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

由市府原民會、文化局及台灣美術文化交流協會共同主辦的「南島共生系列」首部曲《原藝共聲—台灣文化美術交流展》，將於115年6月6日至7月5日在臺中市港區藝術中心展覽室B展出。展覽以「文化扎根，共生而行（Rooted in Culture, Growing Together）」為核心精神，透過藝術作為文化交流與對話的媒介，展現多元文化相互理解、彼此尊重與共榮發展的價值。作為「南島共生系列」的開端，本次展覽邀集來自不同族群與創作領域的藝術家共同參與，展出作品涵蓋繪畫、木雕、陶藝、編織、皮革工藝、漆藝、雕塑、書法及複合媒材等多元形式，展現臺灣豐富多元的藝術樣貌與創作能量。

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市府原民會指出，此次展覽不僅是臺中市原住民族文化館115年度首檔主題特展，並以「走出館舍、走入城市」模式，將展覽移至臺中市港區藝術中心辦理。透過將原住民族文化帶入大型公共藝文場館，讓更多民眾有機會接觸原住民族藝術創作與文化內涵，展現原住民族文化與當代藝術交流對話的多元樣貌，也開創文化館文化推廣的新里程碑。

圖:開展活動長官貴賓大合照。(圖/臺中市政府原民會提供)

此次展覽匯聚來自賽德克族、排灣族、卑南族、太魯閣族、泰雅族及布農族等族群的原住民族藝術家共同參與，包括賽德克族編織工藝師余美玲Maluda Awi、排灣族木雕工藝師黃國佑Sakuliw Paculilj、卑南族陶藝家何丹秀麗Avayan Yasiku、太魯閣族漆藝家曾一郎Doriq Nisak、泰雅族畫家林春節Lang Pasang、布農族畫家全秀玲Ali Maququ、泰雅族漆藝家䔋蘊伊外兒Saun Iway及排灣族皮雕家噶菈Kaljalju等，共同透過藝術創作呈現原住民族文化的深厚底蘊與當代創新能量。

台灣美術文化交流協會表示，協會由旅美雕塑家楊平猷領軍，匯聚眾多藝術名家。成員包括新加坡藝術家黃意會、已故陶藝大師李亮一、彩墨名家鍾俊雄，以及多位為永久免審查及曾擔任各地方美展評審委員、藝文團體理事長之藝術家。其中包括書畫名家蕭世瓊、陳士侯、沈建龍，雕塑家余燈銓，漆藝家黃永祥，陶藝家陳文濱、陳維銓、陳義能，以及排灣族拍刺紋身文化傳承者宋海華Cudjuy Patjidres等。

市府原民會指出，作為臺中市原住民族文化館115年度首檔主題特展，《原藝共聲－台灣美術文化交流展》開幕活動於6月6日下午2時舉行，邀請國立中興大學原住民族學生社團「原漾社」帶來〈茂林情歌〉、〈歌舞昇平〉及〈離情〉等精彩演出為展覽揭開序幕。

圖:原民藝術家與主委及港區中心主任大合照。(圖/臺中市政府原民會提供)

展覽期間亦規劃排灣族、卑南族及賽德克族文化體驗活動，透過皮革工藝、捏陶及編織等實作課程，帶領民眾認識原住民族文化特色與工藝智慧。相關活動資訊請至「臺中市原住民族文化館」Facebook粉絲專頁查詢。

當日活動，市府原民會主委楊馨怡、臺中市港區藝術中心主任柯丁祺、台灣美術文化交流協會理事長楊志文、市議員吳建德、古秀英、王立任及楊典忠、原住民族委員會原住民族文化發展中心組長文高一、清水區公所人文科科長馬維章、中市警察局清水分局長鄭鴻文、總統府國策顧問王康秀絹、台中市博屋瑪國小校長比令亞布、槺榔國民小學校長王勝忠、國立自然科學博物館博士陳叔倬、國立歷史博物館前主秘徐天福、東海大學原資中心主任黎芸靈、台灣原住民編織發展協會理事長黃聖哲、臺中市原住民婦女會理事長呂秀惠、台中市原住民族金峰卡澤塔斯協會頭目林本仲、中華方圓茶文化學會理事長顏晴玉、港區藝術文化基金會董事蔡玉釵等單位皆到場共襄盛舉；立法院副院長江啟臣、立法委員盧縣一、蔡其昌、臺中市議會副議長顏莉敏、議員陳廷秀及國立中興大學原資中心也派代表參與。