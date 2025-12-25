南島國際美術獎首獎三位藝術家聯袂展出《潛行》

臺東美術館即日起到明年2月1日，展出三位2022年「南島國際美術獎」首獎藝術家尹子潔、周代焌與廖昭豪作品--《潛行》。

尹子潔、周代焌透過影片，呈現他們的觀察。

臺東美術館目前正展出《潛行》展，透過作品，描述三位藝術家如何潛入歷史、文化與環境縫隙，試圖揭露在主流敘事下，可能被遮蔽或忽略的真實。

臺東美術館即日起到明年2月1日，展出三位2022年「南島國際美術獎」首獎藝術家尹子潔、周代焌與廖昭豪作品--《潛行》，透過各自的藝術表現，描述藝術家如何潛入歷史、文化與環境縫隙，試圖揭露在主流敘事下，可能被遮蔽或忽略的真實。

由臺東縣政府創立的「南島國際美術獎」，是連結南島文化與當代藝術重要橋梁。這個獎項已成為鼓勵藝術家走入臺東、與在地文化互動的重要平臺。這次展出的三位藝術家，尹子潔、周代焌、廖昭豪，是2022年首獎得主，也是獎項的具體實踐與成果展現，策展團隊以三位藝術家得獎創作為基礎，進一步發展策劃，潛行並非退隱，而是積極實踐。它這姿態是敏銳觀察，也是溫和而堅定的抵抗。

這項展覽的機關策展人李承翰表示，展覽以《潛行》為題，是三位藝術家創作中共同呈現的獨特姿態。藝術家以各自創作路徑回應潛行主題，尹子潔從花蓮駐村觀察「三腳狗」出發，以影像與裝置，將動物斷肢卻堅毅的身體狀態，巧妙連結至南島語族面臨文化斷裂與抵抗的隱喻。

周代焌如同歷史考古學家，讓土地成為載體，承載歷史中被消失的聲音，揭開文化與地景如何在時間中不斷移動與重組。

廖昭豪聚焦東海岸人造地景，以獨特「紙漿」翻模手法，重製消波塊等工業產物，深刻揭示人造與自然間既共生又矛盾的複雜關係。

臺東縣美術館文化志工鄭小姐說，消波塊雖然阻擋海岸線國土被侵蝕，但也使美麗的海岸線視覺上產生阻礙，作品表達環保與國土保育之間的矛盾。