南島文化客廳推動成果佳 凝聚臺東在地溫度與能量

2025南島文化客廳行動計畫，在就藝會舉辦年度成果分享會，大家參觀的氛圍相當熱烈。

文化處長李吉崇贈送「2002年南島藝術節馬達加斯加島竹製樂器」給承接就藝會的獵人學校創辦人撒可努。

南島客廳成果展，目前正在就藝會展出，歡迎民眾前往欣賞。

南島客廳成果展，帶領參觀者進入儀式與文化交織的南島氛圍。

臺東縣政府推動「2025南島文化客廳行動計畫」，在就藝會舉辦年度成果分享會，邀集在地文化團隊、藝術家、中央及地方公部門夥伴齊聚一堂，在交流與對話中回顧一整年成果。活動以傳統南島呼求儀式揭開序幕，由撒可努吹號迎賓、獵人學校吟唱開場，帶領參與者進入儀式與文化交織的南島氛圍。

成果分享會中，包括林業及自然保育署臺東分署長吳昌祐、文化處長李吉崇、藝術家安聖惠、米類、陳正瑞(阿水)、伊命與饒愛琴夫妻，以及公益平臺文化基金會、TTICC駐村藝術家等人共同見證，大家進入小劇場觀看年度影像剪影，伴隨古調吟唱，呈現國際交流、青年座談、工藝推廣與文化走讀精彩片段。

就藝會經理精哲分享時表示，在這裡學會臺東不可能只靠一種專業，當獵人學校承接就藝會時，不只是表演場域，承擔了面向世界文化的接待功能。一年下來，從平臺交流、接待國際夥伴、工作坊、到南島走讀，遠遠超過空間本身的角色。

文化處長李吉崇指出，南島文化客廳只是成果的一小部分，未來還會有更多正在持續發生的事。1999年至今，尤其近兩年，是推動南島文化最豐收時期。臺東與太平洋島嶼有深厚文化關係，除了文化交流，將共同面對環境變遷等議題。南島平臺結合史前館、臺東大學、藝術家等夥伴，以文化處與原民處為「雙核心」，共同推動南島文化。李處長並且贈送一件「2002年南島藝術節馬達加斯加島竹製樂器」給就藝會，象徵文化傳承與國際合作。

南島文化客廳計畫透過「推廣、交流、接待、走讀」四大面向，一年內累積逾千人次參與，形塑臺東作為南島文化國際交流節點的角色。打造南島文化原鄉不僅是計畫，更是連結世界的路徑，讓世界看見南島文化的深度與溫度。

林業及自然保育署臺東分署長吳昌祐分享，自然資源與南島文化有深刻連結，從漂流木採集、山林智慧到生活物件，許多都是從原住民文化而來，也更有底蘊前行。

撒可努說，文化是共享共好，藝術家帶來的價值，會長成新的意義，臺東的火花正在發生，過去一年接待近百場次訪客，希望把臺東變得更美更好。

活動尾聲由在地團隊與藝術家進行交流，參與者分享彼此心得，現場溫馨熱絡，充分展現文化行動的生命力與公私協力成果。