「南島文化客廳」推動成果亮眼！臺東凝聚在地溫度與能量

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府推動「2025南島文化客廳行動計畫」22日在就藝會舉辦年度成果分享會，邀集在地文化團隊、藝術家、中央及地方公部門夥伴齊聚一堂，在交流與對話中回顧一整年成果。活動以傳統南島呼求儀式揭開序幕，由撒可努吹號迎賓、獵人學校吟唱開場，帶領參與者進入儀式與文化交織的南島氛圍。

成果分享會包括林業及自然保育署臺東分署長吳昌祐、文化處長李吉崇、藝術家安聖惠、米類、陳正瑞(阿水)、伊命與饒愛琴夫妻，以及公益平台文化基金會、TTICC駐村藝術家等共同見證。進入小劇場觀看年度影像剪影，伴隨古調吟唱，呈現國際交流、青年座談、工藝推廣與文化走讀精彩片段。

就藝會經理精哲於分享時表示，在這裡學會臺東不可能只靠一種專業。當獵人學校承接就藝會時，不只是表演場域，承擔了面向世界文化的接待功能。一年下來，從平台交流、接待國際夥伴、工作坊、到南島走讀，遠遠超過空間本身的角色。

文化處長李吉崇表示，南島文化客廳只是成果的一小部分，未來還會有更多正在持續發生的事。1999年至今，尤其近兩年，是推動南島文化最豐收時期。臺東與太平洋島嶼有深厚文化關係，除了文化交流，將共同面對環境變遷等議題。南島平台結合史前館、臺東大學、藝術家等夥伴，以文化處與原民處為「雙核心」，共同推動南島文化。

活動中，李吉崇贈送一件「2002年南島藝術節馬達加斯加島竹製樂器」予就藝會，象徵文化傳承與國際合作。

林業及自然保育署臺東分署長吳昌祐分享，自然資源與南島文化有深刻連結，從漂流木採集、山林智慧到生活物件，許多都是從原住民文化而來，也更有底蘊前行。

撒可努表示文化是共享共好，過去一年接待近百場次訪客，希望把臺東變得更美更好。藝術家帶來的價值，會長成新的意義，臺東的火花正在發生。活動尾聲由在地團隊與藝術家進行交流，參與者分享彼此心得，現場溫馨熱絡，充分展現文化行動的生命力與公私協力成果。

文化處表示，南島文化客廳計畫透過「推廣、交流、接待、走讀」四大面向，一年內累積逾千人次參與，形塑臺東作為南島文化國際交流節點的角色。打造「南島文化原鄉」不僅是計畫，更是連結世界的路徑，讓世界看見南島文化的深度與溫度。

縣府將持續支持青年、藝術家與社群團體，讓「南島文化客廳」成為臺東與世界相連的文化燈塔，延續生命力與影響力。（照片記者朱達志翻攝）