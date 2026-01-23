南崗工業區廠協理事長高志銘接掌 許淑華期許智慧製造低碳發展

許縣長為廠協理事長及理監事等頒證書。（記者扶小萍攝）





南投縣南崗工業區廠商協進會第12、13屆理事長交接典禮，23日在南投市南島婚宴會館盛大舉行。南投縣長許淑華出席監交印信並予祝賀，感謝卸任理事長粘清泉4年來對協會的卓越貢獻，同時期許新任理事長高志銘，帶領協會持續強化會員服務，協助產業因應國際貿易挑戰，積極朝智慧製造與低碳永續發展邁進。

交接典禮由南崗工業區廠商協進會主辦，舉行新舊任理事長交接、理監事授證、顧問聘書頒發等多項儀式，氣氛熱鬧且溫馨。出席貴賓包括南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、簡千翔、張婉慈、張秀枝等人，及眾多企業代表與協會會員。

廣告 廣告

許縣長為卸新任理事長監交印信。（記者扶小萍攝）

許縣長表示，南崗工業區為南投縣最重要的產業重鎮，長期為地方經濟發展與就業機會注入強大動能。多年來廠商協進會作為政府與企業間的重要橋梁，凝聚會員向心力，並透過定期「工業區聯繫會報」機制，快速有效解決廠商的各項問題，展現高度的團隊用心與執行成效。

中部等各地友會都來參加盛會。（記者扶小萍攝）

許縣長特別感謝卸任理事長粘清泉，任內積極反映業界心聲、促進跨區交流，並大力支持各項公益活動。粘清泉身為晟茂精密密封元件股份有限公司負責人，曾擔任中部工業區聯誼會理事長，對產業發展有深刻理解與豐富經驗，4年理事長任期貢獻良多，深受肯定。

高志銘上台演奏薩克斯風。（記者扶小萍攝）

許縣長同時恭賀新任理事長高志銘，相信在其領導下協會將進一步精進組織運作、強化會員服務品質，並引領南崗工業區產業邁向智慧製造、低碳轉型與永續經營的新階段。

高志銘強調感謝工業區大老相挺讓他接任，南崗工業區是重要的經濟產業園區，年產值達千億元，會在前任奠定的基礎下，持續爭取更多補助、舉辦多元講習活動、促進廠商聯誼，希望各界予以贊助讓大家獲得豐沛資源。

高理事長也表示，園區產業多數在此扎根良久，彼此合作融洽也爭取許多政府補助，針對關稅衝擊還能接受，期待馬年更拓展向國外。

高志銘係高慶泉股份有限公司總經理，不僅精於企業經營，更多才多藝在典禮中上台與享讚薩克斯風樂團同演奏薩克斯風，全場報以熱烈掌聲。

許縣長強調，面對近期台美關稅貿易協定等國際經貿變局影響，縣府將持續作為企業堅實後盾，在用地供給、交通建設、人才培育、產業輔導及行政協調等方面，與協會維持密切合作，共同打造更友善且具國際競爭力的投資環境。

許縣長也指出，南投縣雖非純工業縣，但南崗、竹山等工業區對縣內經濟及鄉親就業貢獻重大。廠商協進會不僅促進廠商聯誼互動，更與縣府維持良好互動機制，共同因應外部挑戰，並將業界意見有效反映至中央層級，持續為地方產業發展注入活力。



更多新聞推薦

● 呼應谷立言演講「自由並非平白得來的」 賴清德：懇請在野不要再擋國防特別預算