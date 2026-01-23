南崗工業區廠商協進會理事長交接 高志銘接任 縣長許淑華到場祝賀

▲南投縣南崗工業區廠商協進會第12、13屆理事長交接典禮，23日於南投市南島婚宴會館隆重舉行，由新任理事長高志銘接任。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣南崗工業區廠商協進會第12、13屆理事長交接典禮，23日於南投市南島婚宴會館隆重舉行，由新任理事長高志銘接任。南投縣長許淑華親臨會場祝賀，感謝卸任理事長粘清泉四年來對協會及產業發展的付出，並期許新任理事長持續強化會員服務，帶領產業迎向智慧製造與低碳永續的新時代。

▲南投縣長許淑華親臨會場祝賀，期許新任理事長持續強化會員服務，帶領產業迎向智慧製造與低碳永續的新時代。（圖／記者蘇彩娥攝）

本次典禮由南崗工業區廠商協進會主辦，現場依序進行新舊任理事長交接、理監事授證及顧問聘書頒發等儀式，並邀請在地「享讚薩克斯風樂團」演出，氣氛莊重而溫馨。出席貴賓包括南投市長張嘉哲、縣議員林儒暘、簡千翔、張婉慈、張秀枝等人，以及多位企業代表與協會會員，共同見證重要時刻。

▲南投縣南崗工業區廠商協進會第12、13屆理事長交接典禮。（圖／記者蘇彩娥攝）

許縣長表示，南崗工業區是南投縣最重要的產業聚落之一，長期為地方經濟發展與就業機會注入強大動能。廠商協進會多年來扮演政府與企業之間的重要橋梁，凝聚會員向心力，並透過定期召開「工業區聯繫會報」，即時反映並解決廠商需求，展現高度效率與執行成果。

▲享讚薩克斯風樂團演出。（圖／記者蘇彩娥攝）

許縣長特別感謝卸任理事長粘清泉，任內積極為業界發聲、促進跨區產業交流，並熱心投入公益活動。粘清泉同時為晟茂精密密封元件股份有限公司負責人，曾任中部工業區聯誼會理事長，對產業發展具備深厚經驗，其四年任期貢獻良多，深獲各界肯定。

對於新任理事長高志銘，許縣長表示高度期待。高志銘為高慶泉股份有限公司總經理，曾任台中市醬類商業同業公會理事長，兼具企業經營與產業組織管理實務。縣府相信在其領導下，協會將持續精進組織運作、提升會員服務品質，引領南崗工業區朝智慧製造、低碳轉型與永續經營穩健邁進。

許縣長也指出，面對近期台美關稅貿易協定等國際經貿變局，縣府將持續作為企業最堅實的後盾，在用地供給、交通建設、人才培育、產業輔導及行政協調等面向，與協進會保持密切合作，共同打造友善且具國際競爭力的投資環境。

許縣長強調，南投縣雖非純工業縣市，但南崗、竹山等工業區對地方經濟與鄉親就業貢獻良多。廠商協進會除促進廠商交流聯誼，也與縣府建立良好溝通機制，能將產業意見有效反映至中央，攜手因應外部挑戰，持續為地方產業發展注入活力。