南巿社會局辦人民團體會務輔導教育訓練 強化在地團體會務能量

記者許旗成/台南報導

為協助人民團體會務健全發展及提升各團體會務工作人員的法令認識與實務能力，臺南市社會局日前在永華市政中心11樓訓練教室舉辦「114年度人民團體會務輔導教育訓練」，期望透過課程的學習與交流，提升輔導臺南市團體會務運作與行政效能。



黃偉哲市長表示，截至今(114)年10月底臺南市人民團體數量已達2,874家，人民團體是社會組織最重要的一環，遍及各個行業及地域，團體健全與否不僅對國家社會影響至鉅，也關係著人民的權益，所以政府有責任輔導人民團體成為社會大眾所需要的團體，更透過公私協力合作，與國際接軌，團體深耕，讓城市創新及永續。

社會局說，這次教育訓練邀請碩源法律事務所羅瑞昌律師主講人民團體選舉訴訟，及內政部合作及人民團體司張福仁科長說明人民團體相關法令解析，從實務法學角度說明團體的選舉爭議案例，並以人民團體中央主管機關的角度介紹112年8月30日發布的人民團體會務輔導辦法及112年12月19日修正的人民團體選舉罷免辦法。

社會局郭乃文局長表示，社會局於輔導團體時發現團體會務工作人員大多對人民團體的法規與會務管理並不熟稔，導致團體運作時常產生問題與糾紛。有鑑於此，社會局辦理本次課程，本次課程報名相當踴躍，150個名額座無虛席，顯見臺南市團體對健全會務發展的決心。作為臺南市人民團體的主管機關，社會局將持續透過輔導團體籌組、成立、會務運作等方式，使團體穩定、健全發展。藉由開辦這些培訓課程，希望能為團體注入所需的知識與正確觀念，讓團體有更堅定繼續向前行的能量。

