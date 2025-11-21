南巿社會局辦人民團體會務輔導教育訓練 強化在地團體會務能量
記者許旗成/台南報導
為協助人民團體會務健全發展及提升各團體會務工作人員的法令認識與實務能力，臺南市社會局日前在永華市政中心11樓訓練教室舉辦「114年度人民團體會務輔導教育訓練」，期望透過課程的學習與交流，提升輔導臺南市團體會務運作與行政效能。
黃偉哲市長表示，截至今(114)年10月底臺南市人民團體數量已達2,874家，人民團體是社會組織最重要的一環，遍及各個行業及地域，團體健全與否不僅對國家社會影響至鉅，也關係著人民的權益，所以政府有責任輔導人民團體成為社會大眾所需要的團體，更透過公私協力合作，與國際接軌，團體深耕，讓城市創新及永續。
社會局說，這次教育訓練邀請碩源法律事務所羅瑞昌律師主講人民團體選舉訴訟，及內政部合作及人民團體司張福仁科長說明人民團體相關法令解析，從實務法學角度說明團體的選舉爭議案例，並以人民團體中央主管機關的角度介紹112年8月30日發布的人民團體會務輔導辦法及112年12月19日修正的人民團體選舉罷免辦法。
社會局郭乃文局長表示，社會局於輔導團體時發現團體會務工作人員大多對人民團體的法規與會務管理並不熟稔，導致團體運作時常產生問題與糾紛。有鑑於此，社會局辦理本次課程，本次課程報名相當踴躍，150個名額座無虛席，顯見臺南市團體對健全會務發展的決心。作為臺南市人民團體的主管機關，社會局將持續透過輔導團體籌組、成立、會務運作等方式，使團體穩定、健全發展。藉由開辦這些培訓課程，希望能為團體注入所需的知識與正確觀念，讓團體有更堅定繼續向前行的能量。
其他人也在看
陸籍配偶參政權實質死亡 邱垂正：需要更多社會共識
內政部主張依循國籍法，擔任民選公職陸籍配偶必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，構成陸籍配偶參政權實質已死。陸委會主委邱垂正今天說，陸籍配偶等原陸籍人士應考試、服公職沒有問題，擔任民選公職需要更多社會溝通，必須有共識。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
GD攜手JusPeace基金會以藝術傳遞社會和平價值
【記者 廖美雅／綜合 報導】韓國歌手G-Dragon日前在台舉行世界巡演期間，特別邀請多位台灣藝術家共襄盛舉，台灣好報 ・ 22 小時前
兄弟教練莎菈轉戰美國女子職棒 加入洛杉磯隊
（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）舉行選秀會，本季在台灣效力中信兄弟隊的外籍打擊教練莎菈於第3輪獲得洛杉磯隊選中，明年可望重回球員身分。中央社 ・ 3 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 3 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 55 分鐘前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 2 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 4 小時前
金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 交往10年「熬過鼻咽癌」手寫信曝喜訊
韓星金宇彬20日曬出手寫信，宣布與申敏兒結婚！兩人於2015年因為拍攝廣告相識，進而發展成戀人關係，2017年金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒不離不棄，推掉工作專心陪伴治療，戀情可謂演藝圈一段佳話，如今修成正果，眾人紛紛送上祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 15 小時前