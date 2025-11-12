南巿社福中心與企業公私協力辦親子電影活動 邀受服務家庭共享溫馨時光

南市社會局社福中心與大遠百公園店、麥當勞中華二餐廳芊品食品合作舉辦親子FUN映趣電影活動，邀受服務家庭共享溫馨時光。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局社福中心與大遠百公園店、麥當勞中華二餐廳芊品食品合作舉辦親子FUN映趣電影活動，邀受服務家庭共享溫馨時光。（記者李嘉祥攝）

為讓更多家庭擁有美好的親子時光，臺南市政府社會局社福中心與大遠百公園店、麥當勞中華二餐廳芊品食品合作舉辦「親子FUN映趣，一起開麥拉」電影活動，邀南市受服務家庭親子於威秀影城觀賞溫馨動畫片，在笑聲與感動中體驗追尋夢想、發現自我的旅程。

市長黃偉哲表示，市府積極推動「社會安全網」第二期計畫，全方位支持弱勢家庭的經濟與照顧需求，也重視家庭情感的修復與心理健康的促進；此場以「夢想」為主題的電影活動，傳遞勇敢追夢與自我接納，落實聯合國《兒童權利公約》CRC中「生存權、發展權、受保護權與參與權」，也期許每個孩子都能在愛與尊重中自由地做夢、快樂地成長。

廣告 廣告

社會局長郭乃文指出，許多弱勢家庭的父母為了生計奔波，常難以陪伴孩子參與休閒活動，社會局除提供經濟協助、心理支持與家庭功能重建服務，也持續設計多元方案，讓家人間有更多機會重新連結、理解彼此，在互動中培養信任與愛。

郭乃文局長期望透過類似寓教於樂活動，讓家長體會「陪伴即是最深的愛」，也讓孩子們從中感受到被珍惜、被看見，未來面對人生挑戰時能成為內心溫柔而堅韌的光，也歡迎想了解更多社福中心服務內容的市民，可至臺南市政府社會局官網查詢。