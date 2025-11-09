南巿社福中心邀弱勢親子觀影 共創溫馨家庭時光

南市府社會局社福中心與大遠百公園店、麥當勞中華二餐廳攜手，八日邀請家庭親子至威秀影城觀賞溫馨動畫片《夢想巨無霸》。(南市府社會局提供)

記者王勗／台南報導

南市府社會局致力推動社會安全網，支持弱勢家庭的經濟與照顧需求，為讓更多家庭擁有美好親子時光，南市府社會局社福中心與大遠百公園店、麥當勞中華二餐廳攜手，八日邀請家庭親子至威秀影城觀賞溫馨動畫片《夢想巨無霸》，盼讓孩童透過寓教於樂的電影，學習自我接納與勇敢追夢的精神。

夢想巨無霸(Jumbo)由印尼新銳導演瑞安阿德里安迪執導，主人翁東東是個孤兒，且因身材、外貌等遭到同學嘲笑與排擠，在父母留下的故事書中，找到內心的勇氣與夢想，經歷危機與成長後，編排出色的舞台劇，找到自己的熱愛，也克服恐懼、孤獨等成長考驗。該電影不僅登頂印尼影史最賣座電影，票房、口碑雙豐收，其聚焦家庭、校園與自我接納，傳達勇氣、自信與包容的核心價值，也獲印尼副總統、文化部、教育部聯合推薦。

市長黃偉哲表示，南市府積極推動「社會安全網」第二期計畫，全方位支持弱勢家庭的經濟與照顧需求，更重視家庭情感的修復與心理健康的促進。本部電影以「夢想」為主題，傳遞勇敢追夢與自我接納，也是落實聯合國《兒童權利公約》（CRC）中「生存權、發展權、受保護權與參與權」的重要展現，期許每個孩子都能在愛與尊重中自由地做夢、快樂地成長。

社會局長郭乃文指出，弱勢家庭的父母常因生計奔波，難以陪伴孩子參與休閒活動，社會局除了提供經濟協助、心理支持與家庭功能重建服務外，也不斷設計多元的方案，讓家人之間透過活動重新連結、理解，在互動中培養信任與愛，除希望家長們學習「陪伴即是最深的愛」重要課題，也期望孩子都能感受到自己被珍惜、被看見。

南市府社會局服務內容可至官網查詢，或電洽局處(06-2993992) 諮詢。